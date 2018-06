Distraídos por lo temporal muchas veces dejamos de apreciar lo permanente. La cantidad sustituye a la calidad más de lo que pensamos y por consecuencia, lo mediocre crece y lo fino se diluye. Estar atentos a que lo anterior no se haga una costumbre es una de las tantas tareas extra-clase tanto de los maestros como de los alumnos y también de los padres de familia. El mundo corre a velocidad insospechada; la inteligencia también… solo que a esta le cuesta más trabajo mantenerse activa porque tiene en contra diferentes factores como son la comodidad, la imitación, la costumbre o las creencias. Los espectáculos, las diversiones o todo el terreno de la facilidad han servido de mucho en la evolución de la mentalidad individual, pero también han contribuido en gran medida a que sigamos deseando como niños lo que no podemos conseguir como adultos. La idea generalizada de que todo será mejor el día de mañana es una verdad a medias porque eso será cierto solo para aquellos que se preparen para beneficiarse de ello.No estoy muy seguro de que mañana o pasado mañana serán muy diferentes en calidad para aquellos que no comprendan lo que significa ese proceso ni tampoco para los no dispuestos a invertir en ellos en su mejoramiento de ideas, desarrollo, creatividad o desempeño. Uno de los procesos más difíciles de enfrentar y al mismo tiempo más indispensables para cualquiera es el de ser autónomo y desafortunadamente todavía hay resistencias. Insistiremos en eso porque la autonomía no la venden en el mercado.