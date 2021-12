Autoridades estatales y municipales, en promesas ante la cepa ómicron

Todo igual. Mientras el mundo eleva la alerta epidemiológica por el avance de una nueva cepa de la covid-19 denominada ómicron, las autoridades estatales y municipales se limitan a prometer protocolos y medidas preventivas estrictas para cortar las cadenas de contagio. Decimos “se limitan” porque en los últimos días, nada ha cambiado en el municipio. En las playas el relajamiento es total y lo mismo turistas, músicos, que vendedores se permiten departir sin uso de cubrebocas, ni guardar la sana distancia; el transporte público no acata las acciones recomendadas y las unidades transitan siempre saturadas en rutas como Sábalo Cocos, Cerritos Juárez, Sábalo San Joaquín y Sábalo Centro. Hoy, en el Centro de Convenciones, se inaugurará el evento musical denominado Yaquifest. El mismo alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres justificó el evento en medio de esta alerta. Dijo que aún cuando existe el riesgo de una cuarta ola de contagios, “no se pueden prohibir eventos masivos, pues se debe de equilibrar la economía y la salud en el municipio”. Recordemos como dato que a la tercera ola de contagios que sumió en la incertidumbre a todos los sinaloenses por el repunte histórico de casos activos y muertes, le antecedieron en Mazatlán el concierto de agradecimiento organizado por Benítez Torres para celebrar su reelección.

Confiado. Para aumentar la polémica en torno al riesgo de una cuarta ola de contagios por covid-19, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ya expuso su posicionamiento ante los medios de comunicación. En su conferencia “la semanera”, desestimó la peligrosidad de la nueva cepa de la enfermedad. Dijo que esta no representa mayor riesgo. Citó lo informado por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en el sentido de que la cepa ómicron, no ha demostrado ser más grave o transmisible. “Hay una consideración nacional y la ha dado a conocer Gatell, no podemos estar en la zozobra de lo que pueda ocurrir con esta variante, se ha estudiado en que no representa mayor peligro y hay que atenderlo”, advirtió el mandatario estatal.

Jauja turística. En este contexto epidemiológico, Mazatlán vive una recuperación turística. Tan solo hoy arribarán de manera simultánea tres cruceros turísticos con al menos siete mil visitantes extranjeros en su conjunto. Esto se traduce en una derrama millonaria en pocas horas. Las líneas navieras han refrendado la confianza en Mazatlán como un destino seguro para los visitantes, aun en medio de la pandemia mundial de la covid-19. Por otro lado, están las reservaciones de hasta el 70 por ciento que ya reportan las organizaciones hoteleras para el fin de año. Estiman que el destino sinaloense podría cerrar el año completamente lleno de visitantes. Eso si las condiciones epidemiológicas lo permiten.

Mitote carnavalero. A propósito de celebraciones, en Mazatlán ya iniciaron los preparativos para lo que se espera sea el Carnaval Internacional 2022 programado para el 24 de febrero al 1 de marzo. Y ya se desató el primer mitote relacionada con la centenaria fiesta. Las hermanas del desaparecido diseñador de carrozas, Rigoberto Lewis, interpusieron una demanda por el robo de material, diseños y moldes que se usan para la construcción de alegorías. Hay sospechosos.