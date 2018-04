Autoridades no acataron amparo. Aunque se mantiene un amparo por ecologistas en contra de la iluminación de la Isla Venados contra las autoridades municipales y estatales por considerar que se causan daños ecológicos debido a luminarias, durante el Tianguis Turístico se prendieron las luces de este atractivo natural que se estableció como área natural protegida por Semarnat, con lo que las autoridades prefirieron quedar bien antes que darle prioridad a la protección del medio ambiente, con lo que los ecologistas advirtieron más acciones legales al violarse la suspensión de esta actividad en la Isla.

Polémica en puerta. Las controversias en torno a la construcción de la avenida Bahía no terminan. Los acuerdos de donación de los terrenos sobre los que está construida la nueva rúa paralela al malecón no están concretados del todo y por parte de los donantes hay inconformidades. La más reciente, el relleno que realizó la empresa encargada de obra, pues existe evidencia de que se dejaron basura y otros desechos bajo el suelo. El caso pronto podría dar mucho de qué hablar y pondría en serio predicamento al Ayuntamiento y al gobierno estatal.

¿Hasta cuándo? Un grave incidente atrajo de nuevo el tema de las plumas viales en los cruces de vías. En Mazatlán, un torton se atravesó al paso del tren en la intersección de la avenida de Peche Rice, muy cerca de donde se llevaba la clausura del Tianguis Turístico Internacional Mazatlán 2018. Esta vez no hubo víctimas mortales, pero es el enésimo accidente que se reporta en el lugar. La administración municipal que encabeza el alcalde Joel Bouciéguez prometió resolver el caso en poco tiempo, pero se sigue tardando con un costo a la seguridad de los ciudadanos que está a vista de todos.

Visita. Miguel Ángel Osorio Chong regresará mañana a Culiacán, pero ahora no lo hará como secretario de Gobernación, sino como coordinador de la campaña de los candidatos a senadores de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal). El exfuncionario federal fue de los fuertes aspirantes a la candidatura por la Presidencia de la República, incluso era el mejor posicionado, pero no fue el elegido de Enrique Peña Nieto, y como premio de consolación fue incluido en la lista de candidatos a senador por la vía de representación proporcional, y tiene asegurado un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Osorio Chong sostendrá reuniones con la estructura partidista y con los candidatos, y un evento con la clase política y los abanderados a senadores, diputados federales, alcaldes y legisladores locales, en un céntrico hotel de la ciudad. El exfuncionario recorre todo el país para hacer un balance de los candidatos y las estructuras del PRI, en busca de llegar lo más fortalecidos a la jornada electoral.

De plano no cumplieron. Muy mal quedó el gobierno de Rosario, que encabeza la alcaldesa Martha Castillo. El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel canalizó un grupo de periodistas para que conocieran y promocionaran en sus revistas los atractivos históricos de Rosario. Pero los promotores encontraron la cabecera municipal aún en obra negra. Las obras para el adoquinamiento no fueron culminadas a tiempo, se llegó el 15 de abril y los participantes del Tianguis Turístico Internacional encontraron calles abiertas y escombro por toda parte. Lo peor del caso es que los retrasos ya habían sido advertido por el líder de la Canaco, Tobías Lozano, y el Ayuntamiento no hizo nada por prevenir la pena de mostrar una ciudad en desorden.