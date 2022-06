Autos los regaló el pueblo, no ‘El Químico’

audima

Saluda con cargo al erario. En medio de la efervescencia por el festejo del Día de las Madres, el pasado mes de mayo, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, subió a sus redes sociales el anuncio que para el día 9 realizaría un megafestejo para consentir a la reina de la casa. Para ello, divulgó un mensaje en su página de Facebook, que él y el resto de los funcionarios se habían 'puesto bien' con el billete para comprar los regalos, en lo que destacaba un carro último modelo, cinco motocicletas y artículos para el hogar que serían rifados.

La convocatoria superó las expectativas y la cancha de la colonia Urías fue insuficiente para albergar a miles de personas que se congregaron pese a la pandemia, y todo por el deseo de ganarse ¡un auto! Ya con la euforia por sentirse arropado por las madrecitas que se arriesgaron a contagiarse del covid-19 por conveniencia, “El Químico” tiró el Ayuntamiento por la ventana y regaló otro auto. Al siguiente día, después del baño de pueblo, dijo a reporteros que podría haber regalado hasta cinco carros si así lo hubiera querido.

A 23 días de aquella megapachanga, quedó al descubierto que ni el alcalde ni sus funcionarios de primer nivel aportaron un cinco para la compra de los dos autos y las cinco motocicletas que se rifaron. Todo fue un engaño. El costo de los vehículos fue de 575 mil 395 pesos y fue endosado al erario público, de acuerdo con los datos objetos a través del portal de transparencia del Ayuntamiento de Mazatlán.

Cada auto costó 238 mil 300 pesos y fueron adquiridos a la agencia Palmas Automotriz, SA de CV. Las cinco motocicletas fueron compradas a Comercializadora de Motos de Calidad, SA de CV, por un monto de 98 mil 795 pesos. Con este dispendio de recursos, cuyo trasfondo es mantener la imagen del alcalde generoso con la población, “El Químico” queda evidenciado que la austeridad republicana no es lo suyo, y los principios de la Cuarta Transformación de No mentir, No robar, No traicionar al pueblo quedan en duda.

El ahora exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, dejó el cargo en medio de una serie de investigaciones nunca antes hecha pública, que lo colocan como el comandante municipal que pervirtió el quehacer policial. Presunta entrega de grados y ascensos a sus familiares y compañeros más leales, supuesta venta de lo mismo a subordinados que podían pagar hasta 80 mil pesos y desacato al mandamiento de una autoridad judicial son algunas de las acusaciones que existen en el Órgano Interno de Control contra Alfaro Gaxiola.

Después de un mes de que se revelaran las acusaciones, fue el propio exjefe policial quien decidió entregar su renuncia y dejó su arma y su placa, pues en la corporación ya le habían perdido el respeto y “El Químico” le habría retirado todo su apoyo. Como quien dice, se ‘apestó’ y optó presuntamente por una salida arreglada para no perder su jubilación. Las autoridades municipales tienen mucho por explicar sobre este caso que se perfila a quedar en los archivos de esta administración sellado con el manto de la impunidad.