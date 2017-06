¿Auxilio de otros países?

Parece que no han sido suficientes las décadas y décadas de violencia en esta ciudad, pues no se ha conformado una experiencia suficiente para atender el propio problema. Ahora el alcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, compartió que están planeando pedir auxilio a especialistas en el tema de seguridad de otros países, tales como China, Colombia, Israel y España, pues ahí sí se tiene experiencia en investigaciones y tecnología para atender el combate al crimen.Ante la creciente molestia social en esta área, en la que no se puede contar ni con videos de los crímenes para resolver los casos, y la impunidad que aumenta cada día más por falta de investigación, consideró que es momento de escuchar, y el municipio está en proceso de instalación de videovigilancia, pues la actual es escasa o inservible.