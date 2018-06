Avanza en NY arbitraje Bx+ vs Santander

Ya quedó integrado el panel arbitral bajo la Corte Internacional de Comercio que buscará dirimir las diferencias entre el Grupo Financiero Bx+, de Antonio del Valle Ruiz, y Grupo Financiero Santander, que lleva aquí Héctor Grisi.



Le había informado que el árbitro del primero es Carlos Loperena y el designado por los segundos es Gerardo Lozano. Estaba pendiente el tercero, que será quien presida el grupo de expertos. De mutuo acuerdo las dos partes seleccionaron a Alejandro Ogarrio.



A partir del miércoles empezaron a correr 30 días hábiles para emitir la denominada “Acta de Misión”, que es el documento donde se plasma lo que se va a juzgar. Los mexicanos demandan la nulidad de los acuerdos de la autoridad española que llevaron a Santander asumir el Banco Popular.



De hecho hay otros arbitrajes en Europa. El primero se dirime en Nueva York y se litiga la recuperación de unos cien millones de euros, que fue lo que los hispanos pagaron por el 25% de Bx+, la institución que dirige Jaime Ruiz Sacristán.



El segundo es mucho más amplio y dirime en el contexto del Tratado de Liber Comercio con la Unión Europea y de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs). Esta última es por la friolera de unos 640 millones de euros.



Fue la cantidad que Del Valle y un pool de unos 40 inversionistas mexicanos inyectaron al Banco Popular para asumir un paquete inicial de 4.5% de sus acciones. Ese capital se perdió tras de que el gobierno de Mariano Rajoy operara la venta en un euro de la empresa a Santander.



El expediente se desahoga en cortes de Nueva York, España y por supuesto México. Se va poner más interesante.



ICA: FAKE NEWS

La novedad es que subcontratistas de la construcción del Estado de México están inventando litigios para obtener dinero de constructoras serias. El último caso es el de ICA Constructora e Infraestructura, a la que le quisieron mediatizar un “embargo” sin que existiera tal para intentar complicar su relación con el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, que dirige Federico Patiño. Ni siquiera se ha notificado. La intención de tales litigios mediáticos es obtener recursos por prestación de servicios no otorgados. Hay que decir que la empresa de Bernardo Quintana, en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, lleva sus obras conforme a sus planes. ICA además es la única constructora que cumplió en tiempo y forma con los túneles del tren México-Toluca. Pero el modus operandi de los subcontratistas dará mucho de qué hablar en los siguientes días, pues ni constructores ni autoridades quieren solapar este tipo de prácticas.



ROMO CABILDEA

Quien se sigue moviendo a toda velocidad es Alfonso Romo Garza-Madero. Como ya se sabe, amén de ser el Coordinador del Proyecto de Nación, es el enlace de Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial. El hombre de negocios se reunió el miércoles con una treintena de industriales de la comunidad judía. Básicamente ligados al sector inmobiliario, muchos de ellos acompañantes del tabasqueño cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Apunte a Marcos Fastlicht, quien de hecho fue el convocante. Asimismo Salvador Daniel, de Grupo Dahnos; André El-Man, Abude y Zury Attie de Fibra UNO; Leopoldo Hirschhorn, de Grupo HYR y ElectroBike; Moisés Romano, inversionista de la Torre Reforma, y Salomón Cherem, presidente de la comunidad Maguén David. El mensaje esencial de Romo fue que de ganar Morena las elecciones del 1 de julio, no habrá viraje brusco en la política económica.



AFORE AZTECA

La Consar, que lleva Carlos Ramírez, designó a la Afore Azteca como prestadora de servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro por un periodo de tres años. La empresa de Ricardo Salinas se hará cargo del registro y control de las cuentas individuales pendientes de asignación y de las cuentas inactivas. Los recursos de ambas están depositadas en Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León. Actualmente el número de trabajadores asignados con recursos depositados en Banxico rebasa los 8.1 millones, con lo cual el número de cuentas administradas por Azteca pasará de 2.4 a 10.5 millones, un incremento superior a 300%. Afore Azteca demostró contar con la capacitad operativa, financiera y tecnológica para administrar tales cuentas adicionales, ofreciendo además las menores comisiones.



VA GINGROUP

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que la tasa de desempleo aumentará ligeramente en México al pasar de 3.5% en 2018 a 3.6% en 2019, tendencia contraria a la que pronostica para la región de América Latina y el Caribe, ya que espera que en esta zona la tasa de desempleo pase de 7.9% a 7.7% en el mismo periodo. La ruta que ve la OIT, además del desempleo, son un incremento en el empleo vulnerable, un limitado avance en la reducción de los niveles de pobreza laboral, desigualdades en el mercado laboral para mujeres y jóvenes y envejecimiento de la población. En este marco GINgroup, de Raúl Beyruti, llamó a tomar conciencia sobre la visión de la OIT que, de mantenerse, impactará negativamente tanto en la calidad de los empleos como en la generación de los mismos.



TAXIS AMAGAN

Luego de publicarse la nueva Ley de Movilidad del Estado, el Frente Único de Trabajadores del Volante de Quintana Roo emitió una postura en la que asegura que dicha ley será reformada tras lograr un punto de acuerdo entre la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y el organismo que agrupa a 17 sindicatos de taxistas en la entidad. Resulta ilógico que una ley que fue previamente revisada, aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, permita un acuerdo para modificarse en “el menor tiempo posible”, como señala dicha asociación de taxistas locales. A ver si al gobierno de Carlos Joaquín González no lo doblan las intimidaciones de la mafia de taxistas y mantiene la Ley de Movilidad que aprobó.