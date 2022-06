HISTORIA EN EL DEBATE

16 de junio de 1972

Invasores aceptan desalojar. Ante el Ministerio Público y con la intervención de los dirigentes del Comité Regional Agrario, pareció quedar arreglado el problema de la invasión de un lote de terreno propiedad del señor Alfonso López de Santa Ana, cuando los campesinos se comprometieron a no meterse al terreno sembrado. Los campesinos manifestaron ante el licenciado Roberto Pérez Jacobo que si habían invadido fue porque tuvieron conocimiento de que otro grupo de solicitantes de tierras tenía planeada la invasión.

Avionazo en India. Nueva Delhi. Un avión de Japan Airlines se incendió y se estrelló con 78 pasajeros y 11 tripulantes a bordo. Trece personas fueron rescatadas con vida, aún cuando los informes indicaban que por lo menos 60 personas había muerto. En el hospital informaron que solo ocho personas seguían vivas, cuatro horas después de la tragedia. Testigos del accidente dijeron que el aparato cayó cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Palam. El vuelo se originó en Tokio, haciendo escala en Hong Kong y Dan Kong. El gerente de la aerolínea dijo que el accidente es un misterio completo.

Los investigadores japoneses señalaron la posibilidad de que una señal falsa de la ruta de descenso llevó el avión demasiado bajo. Los investigadores indios declararon en cambio que el accidente fue causado por un error del piloto, en particular el comandante, que ignoró las indicaciones de los instrumentos y no vio la pista (el primer oficial estaba volando, el comandante estaba monitoreando los instrumentos).

Shower para Virginia Carlón. Felicitaciones cariñosas, buenos deseos por su vida futura y considerable suma en efectivo, recibió la guapa señorita Virginia Carlón, durante el espléndido shower que le ofrecieron con motivo de su boda con el ingeniero Ramón Amarillas Beltrán. Los novios son hijos del doctor Alberto Carlón y Virginia Dávalos de Carlón, Ramón Amarillas y Lupe Elena Beltrán de Amarillas. Las organizadores fueron la señora Otilia de Villarreal, Toya de Carlón y María Teresa de Cota, quienes atendieron de maravilla a las asistentes.

16 de junio de 1997

El gobierno apoya al PRI. Los panistas, senador Emilio Goicoechea y el diputado Antonio Gutiérrez exigirán la intervención del Congreso de la Unión para investigar al estado de Sinaloa por la supuesta intervención en este proceso electoral, con la clara intención de favorecer al partido oficial. Por su parte, la dirigencia municipal del PAN presentará ante el Ministerio Público Federal, la demanda correspondiente por tratarse de un delito federal en el ámbito electoral. Gutiérrez Román amplió el propósito panista de pedir que se abra una investigación sobre la Dirección de Información y Análisis.

La Iglesia no hace política. México, D.F. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera, se deslindó de las opiniones que a favor de partidos de oposición publicó la revista “Nuevo Criterio”, órgano oficial del Arzobispado de México. Reiteró que la Iglesia y la jerarquía católica no hacen política partidista y menos, subrayó, “a tu servidor le van a meter goles”. Indicó que ha venido insistiendo en que la Iglesia como jerarquía no se pueden inclinar por ningún partido político ni puede excluir a cualquier por ser pequeño o grande”.