Ayuda de corazón

De manera altruista, el doctor Jesús Alberto Davizón Lara se puso al servicio en especial de los padres, tíos y abuelos de sus pacientes y amigos. Sin embargo, alguien subió a las redes sociales su mensaje y se viralizó. En 12 horas, recibió 250 mensajes en WhatsApp y 50 llamadas. Incluso tuvo que poner un mensaje de disculpa por no poder atender a todos.

Pero esto qué nos indica. No cabe duda que la pandemia ya empezó a tocar a todas las familias y cada vez los casos son más cercanos. Los más grave y que llama la atención del pediatra del Hospital Fátima de Los Mochis es que hace dos meses y medio quiso entrevistarse con la Secretaría de Salud, pero no fue posible para aportar un plan de diez puntos, en los que destacó tres: que se dotara de caretas y cubrebocas a los adultos mayores de 65 años; equipar y hacer equipo de trabajo con los jóvenes en las comunidades para que promovieran las medidas de sanidad; y equipar 10 ambulancias y sacarlas por las rancherías y colonias buscando enfermos y llevándoles el medicamento para que no se movieran a las hospitales y no contaminaran, así como tener listos tanques de oxígeno para llevarles a los que los pudieran necesitarlo y que con esto se iba a evitar ocupar camas de hospitales, pero nadie le hizo caso. Ahí las consecuencias.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La atención es gratuita, pero pide que si alguien quiere aportar para la compra de medicamentos, que lo haga. Gracias a todo el que ayuda en tiempos de Covid.