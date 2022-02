audima

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen inicio de semana.

Ayude a sus hijos a no ser esclavos de sus problemas. Alimente el anfiteatro de sus pensamientos y el territorio de sus emociones con coraje y audacia. No acepte su timidez ni su inseguridad. El yo que representa la voluntad consciente o la libertad para decidir, debe ser entrenado para convertirse en un líder, no en un títere. Ser líder no significa tener la capacidad de resolverlo todo y echarnos encima todos los problemas que nos rodean. Los problemas existirán siempre. Si podemos resolverlos, hagámoslo. Si no podemos resolverlos, debemos aceptar nuestras limitaciones, pero nunca gravitar en su órbita. Buenos días.