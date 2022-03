Ayuntamiento de Mazatlán detecta seis rastros clandestinos

audima

Consumidores en riesgo. En el último mes, el Ayuntamiento ha detectado seis rastros clandestinos, tres de ellos ya clausurados y otros en proceso. La situación expone la grave evasión en la que ha incurrido el sector agropecuario al evadir las leyes y reglamentos para el control del sacrificio de ganado, pero sobre todo el riesgo inminente en el que se ha expuesto a los consumidores mazatlecos. Podrá argumentarse que a algunos de los centros de sacrificio se les encontró limpios y en operaciones ordenadas, pero ante una nula inspección eso no es ninguna garantía. En este caso que ocupa al Ayuntamiento han surgido situaciones verdaderamente alarmantes, como el hecho admitido anteriormente por el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, en el sentido de que algunos de esos recintos ilegales, tenían hasta 8 años operando en la ilegalidad. La pregunta es ¿a dónde van a dar todos esos productos cárnicos procesados al margen de las leyes y los reglamentos? Obviamente no son desechados y terminan en las mesas de los mazatlecos y no descartemos la posibilidad de restaurantes. Es un tema que exige una profunda investigación, un deslinde de responsabilidades y la sanción ejemplar de los responsables. No se puede jugar de esa forma con la salud de los ciudadanos.

Denuncias. Todo parece indicar que ahora sí, el alcalde de Mazatlán pasará del discurso a la acción y por lo menos ayer ya dio a conocer los nombres de algunos exfuncionarios que denunciará por supuestas irregularidades y delitos en la función pública al estar involucrados en la pérdida del juicio con la empresa Nafta, por el cual el erario debió desembolsar 141.8 millones de pesos. Se trata del exalcalde panista, Carlos Felton González; la exdirectora de asuntos jurídicos (hoy secretaria de turismo) Rosario Torres Noriega y el exoficial mayor, Javier Ernesto Magaña Lizárraga. A los tres les tocó enfrentar las primeras fases del caso y durante su periodo de gestión se habrían dado actos de omisión que derivarían en la indemnización de Nafta por la clausura irregular de un proyecto de gasolinera cerca del malecón. Benítez Torres aseguró que se actuará de manera enérgica para que se finquen responsabilidades por daño al erario. Por su parte, la secretaria de turismo ya respondió y aunque escuetamente, dijo que ahí están los abogados para atiendan las quejas.

Nuevo destino. A propósito de la secretaria de turismo, esta ya anunció que acudirá a la invitación hecha por el presidente de la república para estar presente en el primer viaje marítimo para inspeccionar la construcción del nuevo destino turístico en el antiguo penal penitenciario de Las Islas Marías. Rosario Torres acompañará al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en este viaje en el que también se evaluarán otros planes para la complementar turísticamente a Mazatlán como destino tradicional de sol y playa. El puerto sinaloense tendrá una de las bases desde donde partirían los cruceros a las Islas Marías e integraría un corredor turístico a lo largo del Mar de Cortés. En tanto, los sectores turísticos de Mazatlán empiezan a hacer presión para que la administración estatal trasparente el ejercicio de los recursos generador por el impuesto del 3 por ciento sobre el hospedaje.