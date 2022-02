Ayuntamiento de Mazatlán gasta millones en preparativos del Carnaval... aún a la espera de su realización

audima

Discurso y realidad. Mientras en el discurso, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, asegura que esperará la decisión consensuada con el Gobierno del Estado (así como la opinión de los ciudadanos expresada en una consulta popular) para decidir la realización del Carnaval de Mazatlán 2022, en los hechos, el Ayuntamiento ya gasta millones de pesos en la organización de la fiesta. Ayer, el director del Instituto de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán, José Ángel Tostado, declaró a EL DEBATE que los preparativos de la megafiesta tienen un avance del 90 por ciento. En el paseo Olas Altas se hacen los tendidos eléctricos con los que se conectarán los escenarios públicos; en los talleres del instituto, un ejército de artesanos construye 30 carros alegóricos y está por instalarse en el malecón los monigotes que anuncian la fiesta. También ayer, el presidente municipal adelantaba algunos cambios en la dinámica de la fiesta. Anunció que el espectáculo pirotécnico del combate naval se sacaría del paseo Olas Altas, para realizarlo a lo largo de la avenida Del Mar. Cualquiera diría que el gobierno municipal está decidido a concretar la fiesta a partir del 24 de febrero y el resto es solo mera diplomacia.

Diferencias políticas. Quien también parece firme en mantener una posición crítica hacia las decisiones del alcalde de Mazatlán, es el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Con la razón lógica y congruencia que le asiste, este sostiene que la realización del carnaval de Mazatlán y otros eventos masivos como la Fiesta del Mar de Las Cabras, en Escuinapa, se deben decidir bajo una lógica médica para el cuidado de la salud pública de la entidad. No obstante, la diferencia de opiniones con respecto al morenista Luis Guillermo Benítez no ha dejado de estar salpicada por la polémica política. Y es que para nadie es oculto que entre ambos hay un resentimiento político desde que Benítez Torres se negó a repartir los cargos y plazas laborales con el PAS (partido fundado por Cuen Ojeda). Tan es así, que por separado, ambos aseguran que no hay diferencias políticas entre ellos y la discusión en torno al carnaval solo obedece a intereses públicos.

Ciudadanos en protesta. Si todo sale conforme a lo anunciado, hoy a partir de las 10:00 horas en la explanada del palacio municipal de Mazatlán iniciarán una protesta los ciudadanos integrados al Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS). La organización civil que encabeza el exdiputado Miguel Ángel Gutiérrez está inconforme con el cúmulo de problemas que desde el inicio de la segunda administración del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, vienen sufriendo los mazatlecos. Entre ellos están las deficiencias en suministro de agua potable, la pérdida de calidad del agua, la generalización de fugas en el sistema de drenaje, el rezago en la reparación del alumbrado público y la actitud insensible hacia las necesidades de las familias desplazadas por la violencia. Durante los últimos años, el MASS se ha convertido en un movimiento social fuerte que empuja a los tres niveles de gobierno a la atención inmediata de los sectores más vulnerables, en especial los asentamientos conformados por familias desplazadas de las zonas altas por el asedio de grupos armados. Hoy planean hacer escuchar su voz fuerte frente a las oficinas del presidente municipal.