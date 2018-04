BASURERO EN LA FLORES MAGÓN DE CULICHI

ENOJO. Urge que la autoridad ponga mano dura al que sea sorprendido tirando basura y quemándola en la colonia Flores Magón de Culichi, donde el olor a humo es el pan de cada día.



¡ESTÁN QUE TIEMBLAN! Los usuarios del transporte urbano de la región del Évora tiemblan por el posible incremento al transporte urbano. Y es el jefe de Vialidad en Salvador Alvarado, Enrique Pérez Ramírez, dice que de un momento a otro les llegará la propuesta de aumento.



¿SEGURIDAD? Para el alcalde de Concordia, Trinidad Osuna, su gobierno va viento en popa, pero hay que recordar que la noche del martes se registró una balacera y hay decenas de concordenses deambulando por Mazatlán y Villa Unión en espera de que en sus pueblo exista seguridad para poder regresar.



QUE QUEDE CLARO. Janitzio Valle, exdelegado de Vialidad y Transportes en Ahome, citó a la prensa local para decir que no forma parte del equipo de campaña de Morena, sino que apoya a otro candidato. Qué extraño cuando fue funcionario le sacaba la vuelta a las cámaras y ahora quiso para él todos los reflectores. ¡Lo que es la política!



LE HACEN EL FEO. De los 60 niños invitados al Parlamento Infantil dentro del Distrito 06, solo 28 acudieron, según autoridades educativas muchos de ellos viven en la zona serrana de Sinaloa municipio, y que por eso no asistieron, por lo que no se pudo tener la dinámica organizada por el Instituto Estatal Electoral y el Congreso local.