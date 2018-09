BIENESTAR Y SALUD

Buenos días, estimados lectores, es un placer encontrarnos nuevamente en esta columna. Como podíamos esperar arrancaremos escribiendo desde el corazón y pasión, se preguntarán muchos ¿por qué?, porque seguramente saben que el 10 llegó a Culiacán; todavía me aborda la emoción como cuando me enteré por primera vez confirmado la semana pasada.

Muchos todavía no entendemos lo positivo de esta contratación como técnico de Dorados, debo reconocer que me causa algo de inconformidad todos los memes que circularon durante la última semana por los chats, debemos respetar las enfermedades de nuestro prójimo y apoyarlos a salir adelante en este proceso que el mismo Maradona comentó ayer en la conferencia de prensa. Porque es positivo, tenemos al jugador más grande de los últimos tiempos, es cierto, el debate será siempre ¿Messi o Maradona? Pero no podemos olvidar que este personaje dejó huella no solo para el futbol argentino, sino también para el futbol mundial; otra cosa positiva es el trabajo que va a generar su presencia: hoteles, transporte, gastronomía, venta de playeras, de comidas en el estadio, etc. Muchos de esos son fuentes de ingresos para nuestras familias sinaloenses.

Debemos aprovechar el corto, o como bien él dijo, largo paso en Dorados de Sinaloa. Los invito a acercar a sus niños futboleros o no, a convivir un ser humano que la luchó, que reconoció que estuvo mal, pero quiere triunfar en nuestra ciudad.

Desde hoy mismo los invito, no a cambiar de su opinión sobre Maradona, los invito a concientizar a quien tenemos en nuestra ciudad, el impacto positivo que va a generar y disfrutar su paso por Culiacán, también invitarlos a un restaurante argentino que se llama Los Argentinos y está en plaza 2255 para que puedan degustar los platillos favoritos que durante las dos últimas cenas participamos en el gusto de Maradona la famosa parrillada argentina, con bife de chorizo, empanadas y choripán, los invito a probar algo diferente.

También quiero compartirles que tuve la fortuna de ver a mi selección el viernes pasado en Los Ángeles. Sí jugó contra una selección débil como Guatemala, pero lo importante fue entender que le acercaron a más de 22 mil guatemaltecos su selección porque viven ahí y se le es muy difícil ver a su equipo, al igual que a mí por la lejanía de mi país y cercanía de este certamen no dudé en llevar a mis hijo Mateo y Christian Delgado, ver esos rostros de todo lo que practican futbol en la academia de futbol en Vía Reggio, verlo en grande, jugadores como Dybala, Icardi, Romero, etc.

Para finalizar esta emoción futbolera me tocó en el mismo estadio el clásico mexicano ver unidos este futbol increíble a pesar de la eterna rivalidad, un espectáculo único y en un estadio único. Ahí también entendí cuando me preguntaba por qué hacen los partidos tan lejos de México y fue cuando me di cuenta que más de 80 mil mexicanos pudieron ver a sus equipos.

No me queda más que despedirme, obvio, con la piel de gallina de emoción al redactar esta columna de hoy y despedirme hasta la próxima edición para abordar más temas de interés de ustedes, por favor escriban a mi e-mail cdelgado@sportkines.com y seguramente contestaré sus preguntas. Les mando un fuerte abrazo y gracias totales a la mano de Dios.