BMV y Banxico chocan

Acaba de haber consejo en el Indeval y salieron a relucir fuertes cuestionamientos a la administración de Jaime Ruiz Sacristán y José Oriol Bosch porque le tomaron el pelo al Banco de México y no realizaron las inversiones comprometidas en materia tecnológica.



Particularmente, en lo que hace para atajar el creciente fenómeno de los ciberdelitos, flagelo que recién puso en jaque al Bancomext, que dirige Francisco González. Recordará que sus sistemas de órdenes de pago en dólares fueron hakeados, causándole un daño patrimonial importante.



Al consejo del Indeval llegó Miguel Díaz, director de Sistemas de Pago de Banxico. Llevó la representación de Lorenza Martínez, Directora General de Sistemas de Pago y Servicios Corporativos. Cuentan que retó a Ruiz y Bosch a no permitir que se distribuya un centavo de dividendos.



Y es que el Banxico viene urgiendo de mucho tiempo atrás a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a que invierta en sus plataformas tecnológicas, especialmente en ciberseguridad. Pero el organismo no ha querido aplicarse. La Bolsa podría perder la concesión de su sistema de pagos por insolvencia tecnológica.



La administración de la BMV desafió al instituto central y decidió, a través de su director de tecnología, Luis Rodríguez, no hacer nada y “ahorrar” todo el dinero para engañar a los inversionistas con utilidades producto de una infraestructura tecnológica obsoleta.



El desencuentro BMV-Banxico se da en el contexto de otro con la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). La primera ha impuesto su ley y vía Catalina Clave, la nueva directora de Contraparte Central de Valores, se ha negado la conectividad a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).



Lo anterior ha imposibilitando el arranque de la nueva bolsa que preside Santiago Urquiza, cuyo inicio de operaciones estaba planeado para este mes y se atrasará alrededor de un semestre más porque, salvo dos o tres casas de bolsa, la mayoría siguen desconectadas.



En ese contexto la AMIB, presidida por José Méndez Fabre, que dicho sea de paso fue retirado por la BMV de su consejo, organizó para mañana un desayuno con el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León. El dato para el anecdotario es que, hasta ayer, los de la BMV no habían sido invitados.



REPSOL AVANZA

Repsol, que en México dirige Esteban Gimeno, ratifica hoy su compromiso con el mercado mexicano con la materialización de acuerdos con aliados locales para abrir próximamente 13 gasolineras en Veracruz y Puebla, integradas en la actualidad en el grupo OctanFuel. Estos convenios llegan después de la apertura de las primeras 10 estaciones de servicio en la CDMX. La firma hispana comienza su proyecto de expansión nacional en dicho segmento con asociaciones y jugadores clave, como Roberto Díaz, presidente de Onexpo, y Gilberto Bravo, cabeza de OctanFuel. Asimismo, con la Organización de Gasolineros de Veracruz y la Unión de Créditos Gasolineros. Gente de Repsol estará hoy en el World Trade Center de Veracruz con más de 200 dueños de gasolinerías de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, que cuentan con más de 700 estaciones de servicio en la región. Así que la española lleva prisa.



MÁS A ALDESA

Mientras la Función Pública, que encabeza Arely Gómez, sigue deshojando la margarita en la inhabilitación de Aldesa por el caso del Paso Exprés, Banobras le adjudicó ayer a la firma española la construcción de tres túneles ubicados en el tramo Barranca Larga –Ventanilla de la autopista Oaxaca–Puerto Escondido. Aldesa, que preside Antonio Fernández Rubio, ganó el contrato tras ofrecer 293 millones de pesos a través de su subsidiaria Proacon México. Dejó en el camino a Inoba Construcciones, Innovaciones Técnicas en Cimentación, GIA+A y Terracerías Pavimentos y Caminos. Lo interesante es que quien dio el negocio a Aldesa en el banco de desarrollo que dirige Alfredo Vara fue el Director General Adjunto, Humberto Ibarrola. Este funcionario fue Director de Desarrollo de Negocios de Aldesa.



PETSTAR INCLUYE

Se acaba de celebrar en Colombia la cumbre Latinoamérica Recicla, donde más de 50 firmas especializadas en el manejo de residuos se reúnen para compartir las mejores prácticas y áreas de oportunidad en torno a la gestión de residuos sólidos con inclusión social en la región. Por México asistió PetStar, que dirige Jaime Cámara. Es la empresa de la Industria Mexicana de Coca-Cola que implementa programas de inclusión social entre sus más de mil trabajadores directos y 24 mil pepenadores con los que, a través de sus ocho puntos de acopio a lo largo del país, mantiene una relación.

LATIN FINANCE

LatinFinance reconoció a la SHCP, que lleva José Antonio González Anaya, como el Mejor Ministerio de Finanzas de América Latina y el Caribe en 2017. Se ponderó el mejoramiento de las cuentas fiscales del país, la reducción del gasto, el incremento en los ingresos y la optimización de los controles sobre las transferencias presupuestales. En 2017, señala la edición, fue la primera vez en más de una década que México redujo su deuda pública como porcentaje del PIB. Asimismo, disminuyó la dependencia de las finanzas públicas con respecto al petróleo, al pasar de 33% a alrededor de 15% del presupuesto total.



REPITE PRIETO

El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) acaba de reeligir por unanimidad a Guillermo Prieto para que presida por un año más el organismo.