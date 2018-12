BRONCAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN MAZA

ÓRALE. El que según no vive del gobierno y no utilizará el dinero de los recursos es el alcalde culichi, Jesús Estrada Ferreiro, quien ha mencionado que va a seguir usando su camioneta personal para sus distintas funciones y, dice, que si se le acaba se compra otra con su propio dinero y no con el billullo que se utiliza para el bien del municipio.

AL RESCATE. Al parecer, en el tema del comercio la cosa no es pareja en Mocorito, pues según la dire de Desarrollo Económico, Lily López, señala que van a rescatar las sindicaturas ya que rara vez o nunca les cae algún apoyo de este tipo y el comercio en esas zonas está olvidado.

¡AL FIN! Luego de gestiones que duraron años, finalmente en el Hospital General de Guasave ya vieron la luz en el camino y en un plazo no mayor de 20 días les llegará el equipo que se instalará en el Área de Emergencias Obstétricas, lo que sin duda es una muy buena noticia para mujeres embarazadas. Ahora solo falta que llegue el personal para que la novedad sea redonda.

COCHINERO. La bronca de la basura en el puerto seguirá presentándose el resto del año pues, según el Químico, le heredaron camiones chatarra y apenas los están reparando. La gente espera que no ande repartiendo culpas y empiece a mejorar el servicio.

IMPORTANTE. Con tantos planes que hay pa’ los que le deben al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies), como diría mi nana: “ahora es cuando, chile verde le has de dar sabor al caldo” pa’ que la raza se ponga al corriente con sus deudas y reciba las escrituras del pedazo de tierra que les fue asignado. Hay que recordar que papelito habla.