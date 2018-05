BRONCAS POR CAOS VIAL EN LA CAPIRUCHA

MOLESTIA. Urge que el dire de Tránsito de Culiacán, Pánfilo González, se ponga las pilas porque en las mañanas el tráfico en toda la ciudad anda a vuelta de rueda y no se ven agentes que traten de agilizar la circulación.



VAN Y VIENEN. A ver cómo le pinta a José Manuel “Chenel” Valenzuela en Angostura la desbandada que se hizo en Morena y el PAS, pues un montón de raza dejó dichos partidos pa’ irse a apoyar al PRI.



¿QUÉ PASARÁ? Los panistas insisten en que comparezca el regidor priista Juan Pablo Rodríguez Cuadras ante el cabildo para que explique cómo fue que metió el tema del descuento de predial a las familias azucareras y los enredó para aprobarla sin decir que la propuesta era de Álvaro Ruelas Echave. ¿Estará sacándoles la vuelta?



DE VISITA EN EL PUERTO. El coordinador de campaña de Meade en Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, anduvo por el puerto motivando a la raza de PRI para que su candidato a la presidencia levante. ¿Será que esta estrategia funcionará?



SE ENCABRITAN. Algunos usuarios de la Jumapag andan endiablados porque pagaron su recibo en una conocida tienda de autoservicio y en la Junta de Agua no se los hicieron válidos, pues al parecer la gente de la tienda no les hizo el depósito. La Jumapag debe investigar esa situación y evitar líos.