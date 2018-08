BRONCAS POR LLUVIAS

ÓRALE. Al que al parecer ya se le acabó el reinado en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es a Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien ya miró fantasmas tras la petición de Rocha Moya para que se audite el proceso de admisión de los estudiantes a la casa rosalina.



QUEJA JUSTIFICADA. Vecinos de las colonias Río Petatlán y Ampliación Río Petatlán, en la sindicatura de Tamazula, aseguran que el gobierno en Guasave se olvidó de las calles en esas comunidades y con las últimas lluvias no se pueden ni transitar a pie. El director de Obras Públicas debería tomar nota de ello, pues esa gente también paga impuestos y se merece un mejor trato.



SIN CUMPLIR. ¿Quizá la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, necesitará alguien que le recuerde las necesidades de su raza? En Mochicahui acusan que ya va pa’l año que le dijeron de las lagunas que se arman en las calles con las lluvias y nada que les resolvió, ¿qué estará pasando, pues?



LURIOS. La raza de Palmillas, Escuinapa, estaba muy entusiasmada porque les iban a pavimentar las calles, pero la constructora desapareció de la noche a la mañana y dejó calles inundadas. El alcalde Hugo Moreno pidió a los constructores celeridad, la gente espera que le hagan caso.



OPORTUNIDAD. Si eres organizador de arrancones en lodo y andas buscando un lugar para tu evento, lánzate a la comunidad de Rosamorada, en el municipio de Mocorito, pues ahí la raza dice que no les prestan atención en tiempo de lluvias, ya que las calles se convierten en un lodazal por donde no se puede pasar ni a pie ni en carro. Si te interesa la oferta, márcale al chaca de Obras Públicas, Víctor Parra, al 673 735 02 92.