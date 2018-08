Babe Ruth sacó su última bola en México

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Cada computadora hace el trabajo de 12 hombres. Prefiero los hombres. En la oficina donde trabajo hay ahora menos fiestas. ¡¿Quién va a empatarse con una máquina?”… La Pimpi.-Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor!! No puedo contestar a quienes no dicen desde dónde escriben. Lo siento mucho.José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Los guantes usados por los bigleaguers son iguales a los que nos venden por internet, o son especiales, y cambian seguido de guantes o usan el mismo por mucho tiempo?”.Amigo Pepe…: La mayoría de los bigleaguers mandan a hacer sus guantes según necesidades y gustos. Generalmente también los fabrican idénticos para la venta al público. No se debe cambiar de guante seguido, ya que cuando nuevos no están adaptados a la mano. Es necesario usarlo en las prácticas un tiempo. Hay bigleaguers que utilizan el mismo guante por cinco y más temporadas.José M. Ugarte, de Maracay, pregunta… “Durante los 56 juegos consecutivos de Joe DiMaggio conectando al menos un hit, ¿que números dejó registrados?”.Amigo Cheché…: Entre el 15 de mayo y el 17 de julio de 1941, período de esa racha, DiMaggio bateó para 408, 15 jonrones y 55 carreras impulsadas. El día después, DiMaggio inició otra cadena, que fue de 16 juegos. Haber bateado de hit en 72 de 73 juegos es también, por supuesto, un récord.Hugo Perdomo, de Santiago de Chile, pregunta…: “¿Cuántos triple plays sin asistencia se han realizado en Grandes Ligas, y puede contar algo del de Asdrúbal Cabrera?”.Amigo Yuyo…: Han sido ocho en la Americana y siete en la Nacional. El de Asdrúbal Cabrera (Indios), el 12 de mayo de 2008, frente a los Blue Jays...: Línea a segunda, que capturó Cabrera, el corredor de esa base había salido a tercera, pisó la almohadilla, dos outs, y tocó a Marco Scútaro, quien desde primera ya había pasado por la segunda almohadilla.Víctor M. Rascón V., de Caborca, pregunta…: “¿Puede contar de la visita de Babe Ruth a México, contra cuál equipo jugó y qué pitcher mexicano lo dejó strikeout?”.Amigo Victoriano…: No jugó contra ningún equipo, ni lo dejó strikeout lanzador alguno. Lo llevó Jorge Pasquel para promocionar el beisbol y lo presentó en el Parque Delta, que se llenó hasta las luces, el 30 de mayo de 1946. Ruth, de 61 años de edad, bateó frente a un pitcher como en las prácticas y sacó una bola. La última de su vida.Manuel Moreno, de Naiguatá, pregunta…: Si un outfielder persigue una pelota que rueda y la detiene con el pie, para devolverla al infield, ¿es correcto?”.Amigo Manolo…: Ninguna regla lo prohíbe, pero los umpires apreciarán si ha jugado en serio o si ha sido una burla al beisbol.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.