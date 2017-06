Baja Aqua-Farms conquista

Uno de los sectores que es considerado motor de la economía nacional, principalmente en entidades con litorales, es la pesca. Y es que gracias a la ubicación geográfica y condiciones climatológicas privilegiadas de México se cuenta con gran variedad y cantidad de especies marinas avaladas para su pesca y comercio.



Las más representativas por la cantidad de ingresos que generan al país son el atún en sus diversas variedades, la mojarra y el camarón. Lo anterior es algo que la Secretaría de Agricultura que lleva José Calzada puede presumir, pues actualmente nos situamos en el cuarto lugar del continente como nación pesquera y en la posición 17 en la producción a nivel mundial.



De hecho, una de las especies con mayor proyección a nivel internacional es el atún aleta azul, que ya cuenta con 20 años de desarrollo en México y cuya producción es mayormente de exportación a países asiáticos como Japón, pues este producto es uno de los más codiciados por sus habitantes.



Tan sólo el 90% de la producción pesquera mexicana se destina a esta región asiática, esto después de pasar por un ciclo de engorda de casi dos años realizado por empresas instaladas principalmente en Baja California, que gobierna Francisco Vega, dedicadas a la maricultura.



Actualmente existen seis concesiones de maricultura otorgadas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que dirige Mario Aguilar Sánchez, al mismo número de empresas.



Una de las más destacadas y reconocidas de la región por la producción de esta especie de atún, es Baja Aqua-Farms, al mando de Benito Sarmiento, que además resulta la más importante del sector de maricultura en el país por su nivel de producción, resultado de la tecnología e infraestructura que desarrolla de manera continua desde el año 1999, periodo en el que ha realizado grandes inversiones.



La empresa cuenta ya con más de 18 años de experiencia especializada en la engorda y comercialización de atún aleta azul y genera cerca de 550 empleos directos permanentes. Es tan exitosa y rigurosa en sus sistemas de calidad y control de inventarios que permiten que el 80% de su producción anual se exporte a Japón, lugar donde se consumen cerca de 30 mil toneladas al año, tan sólo de esta especie.



Asimismo, gracias a su inversión en tecnología y capital humano, esta firma californiana se convirtió en el primer productor en realizar exitosamente el modelo de engorda a largo plazo en México, lo que le permite tener ejemplares con mayor peso y calidad de exportación de manera continua y consistente durante todo el año.



De hecho, cuenta con la primera embarcación para cosecha de atún aleta azul bajo una certificación de Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que preside de Julio Sánchez y Tepoz.



Baja Aqua-Farms no sólo es una compañía con buenos números en la industria, sino que cumple con los lineamientos y políticas fijadas por los organismos internaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que encabeza Guillermo Morán, instancia encargada de regular la política internacional sobre la conservación y aprovechamiento del atún aleta azul.

MRO OPACO

A tres años de constituido el fideicomiso Mexicana de MRO, y del cual los extrabajadores de la aerolínea no han recibido ningún pago, los malos manejos administrativos continúan. Las finanzas del taller aeronáutico no son buenas, pues sus ingresos y operaciones permanecen por debajo de los niveles que tenía en el 2010. Lo inaudito es que a su director general, Marcos Rosales, se le ocurrió la gran idea de iniciar la edificación de una ampliación que va costar más de cien millones de pesos y que no tiene la mínima posibilidad de ser rentable, pues en tres años esa base será una instalación obsoleta pues todo se estará moviendo al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la zona de Texcoco. Para darle más opacidad al asunto, la empresa beneficiada con la expansión es Constructora Insur, que se quedó con el contrato por obra y espíritu del dedo de Rosales y compañía, pues no medió siquiera una licitación para seleccionar al constructor. Lo anterior parece no haber sido visto ni por el Fiduciario Invex ni por el Comité Técnico del Fideicomiso Mexicana MRO quienes, desde el 2014 no han contribuido a hacer algún pago a los trabajadores de la extinta línea aérea.

VA A CAPILLA

Luego del dictamen del Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, que declaró la nulidad de la licitación pública No. LA-019GYR006-E109-2017 que se le había adjudicado a Baxter México para el servicio integral de Diálisis Peritoneal Automatizada, el delegado de Puebla de esta dependencia, Enrique Doger Guerrero, y los demás funcionarios involucrados en este proceso de compra, enfrentan una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, que comanda Arely Gómez. Trascendió que Doger Guerrero ya fue citado por Mikel Arriola para comparecer ante la Junta de Gobierno. El futuro del delegado de Puebla es incierto. ¿Le habrán solicitado la renuncia o sólo se tratará de una reprimenda por el escándalo caso?

LLEGA A PEMEX

Muy discretamente Pemex, que maneja José Antonio González Anaya, oficializó el lunes por la noche la designación de David Palacios como nuevo director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios, en sustitución de José Manuel Carrera. El exdirector de Administración del IMSS tomará posesión el próximo 16 de julio.