Baja asistencia de desempleados a la Feria del Empleo en la Plazuela 27 de Septiembre

La asistencia de personas a la Feria del Empleo, la segunda que se realiza en Ahome, fue baja pese a la disposición de 30 empresas de dar trabajo a más de 400. La respuesta sorprendió a las autoridades y a los representantes de los negocios que se instalaron en la Plazuela 27 de Septiembre. La expectativa era mayor porque se tiene entendido que la demanda de trabajo es alta, pero curiosamente no recurrieron a la feria para ocuparse.

Con esto toma fuerza la hipótesis de los empresarios de que muchos no quieren trabajar porque reciben los apoyos del gobierno federal, entre ellos los jóvenes. Con lo que reciben sufragan sus gastos y no se interesan en emplearse. No está mal que el gobierno los apoye, pero los beneficiarios de estos programas sociales deben de ocuparse para ganar sus propios ingresos y tener mejor nivel de vida. Los pretextos salen sobrando cuando hay voluntad de trabajar.