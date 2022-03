Baja producción, altos costos en el diesel, sello de la temporada que termina

audima

Termina temporada. Una de las peores zafras camaroneras acaba de concluir. La Conapesca anunció que a partir de las 23:00 horas de ayer entraba en vigor la veda del camarón tanto de altamar como de aguas interiores. Las autoridades podrán jugar con los números de esta temporada. Pero lo que los pescadores de altamar, de esteros y marismas saben lo que vivieron en esta zafra. Ya el presidente de la Unión de Armadores del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, había adelantado poco antes de que se decretara la veda que eran muy pocas embarcaciones las que se mantenían en labores de capturas. Y que las producciones eran sumamente bajas. A la caída en la producción camaronera habría que sumarle el factor más importante. Los altos costos para el avituallamiento de cada embarcación. El combustible es el principal insumo y es el que, con su altísimo precio, se convirtió en una loza difícil de sostener por parte de los pescadores de altamar y de los de bahía. Los efectos negativos de esta temporada no solo la padecen los pescadores, también cientos de mujeres que laboran en las maquiladoras y que desde hace varias semanas ante la escasez de producto dejaron de trabajar. Por lo menos alrededor de 3 mil pescadores de la flota camaronera de Mazatlán terminaron perjudicados.

A un tris de apoyar a Rusia. Mientras que la comunidad mundial se declara en contra de Rusia por la criminal agresión en la invasión a Ucrania, en México el partido en el poder Morena y su satélite PT, con el apoyo PRI le organizaron un evento del “Grupo de Amistad México-Rusia”. Pero no solo eso, la actitud del presidente López Obrador es más inclinada a favor de Rusia. Y el embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, hizo público su respeto hacia López Obrador “por no apoyar las sanciones contra su país por la invasión a Ucrania”. Pareciera que no están observando la criminal destrucción de Ucrania. Y las muertes de civiles que está dándose. Ahhh, pero López Obrador pone en duda que los corresponsales de guerra de diversos medios de comunicación no están informando bien los sucesos. ¡Por favor!

La apertura de Rocha. Algunos lo critican. Particularmente morenistas. Pero el gobernador Rubén Rocha Moya ha mostrado apertura y libre pensamiento para elegir a quienes lo acompañen en su administración. Que, si son priistas, eso no parece pesar. Lo importante es que son gente probada en sus diferentes cargos que han ocupado. Es el caso de Tony Castañeda, que primero había sido nombrado director de Desarrollo Tres Ríos y ayer le llegó el nuevo nombramiento como director general de Vivienda. Quienes conocen a Tony saben de su entrega en el trabajo. Y otro priista Cruz Noé Heredia sustituye a Tony Castañeda en el Tres Ríos. Sabe Rocha Moya que esta gente no viene a armar grillas y a simular que trabajan. Son gentes que dan resultados.

El recuerdo permanece. El martes 22 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio estuvo de visita en Mazatlán. Tuvimos la oportunidad de platicar con el entonces candidato presidencial. En su vehículo partimos desde el estero El Infiernillo al aeropuerto. El periodista Francisco Chiquete y un servidor ahí a bordo. Se abordaron muchos temas. Colosio conocía las fortalezas y debilidades de Sinaloa a la perfección. Y mencionó su intención de impulsar al estado apenas llegara a la Presidencia. El tema del enfrentamiento con Manuel Camacho lo tocamos. Lo incomodó. Al día siguiente de este encuentro se fue a Tijuana. En Lomas Taurinas lo asesinaron. Mucho qué platicar. Sueños que quedaron truncos.