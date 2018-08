Bajaron a Merary Villegas

Nos llega información de la Ciudad de México de que hubo cambio de rieles, será Yadira Santiago Marcos la coordinadora de la bancada sinaloense de diputados federales de Morena.



Hace unas semanas adelantábamos que se perfilaba Merary Villegas, porque el candidato ideal, Maximiliano Ruiz, estaba con un problema de salud que le impedía estar al 100 por ciento.



A raíz de una serie de filtraciones y ataques mediáticos de supuestas casas y vehículos, lograron bajar a Merary Villegas, la desgastaron en la recta de la toma de decisión. Mientras sean peras o sean manzanas, Villegas quedó fuera de la jugada.



Por su parte, Yadira Santiago Marcos, aunque no tiene experiencia legislativa, será elegida porque destaca por ser organizada y en campaña fue la que mejor trabajo de campo hizo. Es muy trabajadora, afirman.



Gabinete. Sin tanto drama, ni tanto hermetismo, el presidente municipal electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, presentó a su gabinete y el equipo que lo acompañará en la próxima administración. El único conocido es Ramón Lucas Lizárraga, quien será secretario del Ayuntamiento.



La mayoría son nombres nuevos y no son conocidos, el compromiso de Estrada Ferreiro es integrar su gabinete con personas honestas. Sabemos que batalló para formar su gabinete, y no porque no haya gente honesta, sino porque fue sorpresa el triunfo.



El gabinete de Estrada Ferreiro estará conformado por Érik Herrera y Cairo Guerrero como secretario particular; Otohon Herrera y Cairo en la secretaría de la Presidencia y coordinador de asesores; Issel Guillermina Soto González será la tesorera; Luis Alberto Gutiérrez estará en la dirección de Ingresos; Leonardo Ramírez López en coordinación de Desarrollo Tecnológico y Medios Digitales; Teódulo Quiñónez Arredondo en la Coordinación de Sindicaturas; y Vladimir Oviedo en la coordinación de Comunicación Social.



En el caso particular de Vladimir Oviedo sabemos que es un reconocido fotógrafo, estuvo a cargo del área de difusión en la campaña de Estrada Ferreiro, además de que ya había participado como jefe de prensa del entonces candidato a la alcaldía Eduardo “Tano” Leyson. Oviedo cuenta con un perfil limpio, ya estuvo a cargo de la comunicación de la CMIC, así que cuenta con experiencia en el tema.



Regreso. El día de hoy el excandidato a la Presidencia de la República José Antonio Meade se convirtió en tendencia nacional en redes sociales por su nuevo look. En una fotografía que circuló en Twitter aparece con barba y muy relajado, de ahí se desataron los memes, en su mayoría positivos. También se regó como pólvora la noticia de que Antonio Rojo, secretario particular de Meade, visitó la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador.



La rumorología está imparable y hay quienes aseguran que se cocina una sorpresa para Pepe Meade, esto podría darse a conocer a finales del mes de noviembre. Seguramente sería un cargo ajeno al gabinete por obvias razones, pero no se descarta que llegué a ser gobernador del Banco de México. Así que muy atentos.



Cambios. Continúan los movimientos en Gobierno del Estado, Rosa Elena Millán Bueno asumió la Dirección del Seguro Popular de Sinaloa. Recordemos que hace algunas semanas hubo cambios en la Secretaría de Salud y desde entonces no se ha detenido la reestructuración de dicha dependencia. Definitivamente los cambios han sido atinados, en el caso de Millán Bueno es una política y funcionaria de carrera con amplia experiencia. La dirección del Seguro Popular es puesto administrativo y de mucho sentido social, cualidades que tiene Rosa Elena. Así que muy atentos porque seguramente hará un gran trabajo.



Memoria Política. “Bienaventurados los que no tienen nada que decir, y que resisten la tentación de decirlo”, James Russell Lowell.