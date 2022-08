Bajo el sol, los adultos mayores para recibir su pensión Bienestar en Navolato

Las autoridades de los programas del Bienestar siguen poniendo en riesgo a la población con el fin de hablarles de los programas. El pasado viernes, muchos adultos mayores acudieron a la techumbre del campo pesquero de Dautillos, Navolato, en donde permanecieron durante horas a la espera de que les entregaran los plásticos de las tarjetas de Bienpesca. El evento iba a dar inicio a las 12:00 horas, a pleno mediodía, pero algunas personas empezaron a llegar antes de las 11:00 horas. Como si no fuera suficiente la mala elección de horarios, dieron discurso como cinco funcionarios, entre ellos el delegado de Programas Federales, Omar López, y la alcaldesa de Navolato, quien realmente no dijo nada. La Secretaría de Salud debería de llamar a los funcionarios para que realicen eventos en los horarios donde no este tan fuerte el calor y también que, mínimo, lleven aguas y sueros. No se vale que, con tal de lucirse, los servidores públicos tanto estatales como federales pongan en riesgo a las personas.

Que no gasten demasiado en los festejos de Culiacán, piden muchos pobladores a las autoridades del Ayuntamiento. Si bien es cierto que hace falta diversión tras el confinamiento de la pandemia, lo cierto es que también se rezagaron muchos servicios públicos. Vecinos de la colonia Las Coloradas prefieren que les pavimenten una calle y que raspen otras, en vez de que se gaste un dineral en un artista. Además, consideran que en Sinaloa hay mucha gente con talento que puede ofrecer grandes espectáculos sin gastarse demasiado. En esta cuestión, esta aprueba el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, y se conocerá si le gana el querer lucirse con un gran espectáculo o invertir en los servicios públicos que más demandan los pobladores.

Muy saludador anduvo ayer el gobernador Rubén Rocha en diversas zonas del estado. Entre las comunidades que estuvo fueron el rancho Los Hornos 1 (Sal Si Puedes), allí dialogó con los pobladores sobre las necesidades que se tienen y se comprometió a brindar apoyos. También estuvo en unos pollos asados en Guasave y también en los tacos de Caimaneros y visitó la comunidad de El Tigre. Al mandatario estatal se le miró a pie acudiendo a las viviendas y saludándolos de mano a niños, jovenes y adultos. Esta acción habla muy bien del mandatario estatal porque es él quien acude a los pueblos y busca acercamiento con los habitantes, pese a saber que le van a realizar diversas gestiones.

Supervisarán las tortillerías que mantienen el precio del kilo de tortilla a 25 pesos para tratar de convencer a los propietarios de que lo bajen a 23, dijo el secretario de Economía Javier Gaxiola Coppel. En este tema hay un dilema porque, mientras el gobierno estatal busca que se dé revés al aumento que se dio en días atrás y por lo cual el Gobierno del Estado recibió una felicitación del federal, son muchos los propietarios de tortillerías que consideran que no les es redituable el asumir ellos los altos precios de la masa de harina de maíz, el del gas, la electricidad, el salario mínimo, etc. En este tema, la Secretaría de Economía anda en la búsqueda de apoyos, pero esto significaría que los dueños de las tortillerías se endeuden, y son muchos los que consideran que ya no pueden con una deuda más.