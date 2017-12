Bajo la mesa

Corrían las primeras semanas del 2013 y crecían los rumores sobre el rompimiento entre el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, y la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien se oponía a la reforma educativa promovida por el nuevo gobierno federal.

En ese contexto, el 26 de febrero la dirigente magisterial fue detenida en el aeropuerto de Toluca, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Vinieron enseguida los cambios en el Comité Ejecutivo del SNTE ya con la profesora en prisión, y el nombramiento de un nuevo secretario general del magisterio, anuente y complaciente con la propuesta gubernamental de reforma educativa.

Casi cinco años transcurrieron y hace unos días se anunció que Elba Esther Gordillo había logrado finalmente que se aprobara su solicitud de continuar su proceso bajo prisión domiciliaria, por lo que ya fue trasladada a su departamento en la colonia Polanco. Esto se debió, cabe señalar, a que la Procuraduría General de la República se desistió de una apelación ante el tribunal que ya había autorizado la prisión domiciliaria de la maestra.

El que la PGR en esta ocasión no se hubiera inconformado, cosa que sí había llevado a cabo previamente en diversas ocasiones, originó un caudal de suspicacias pues coincidió con la alianza electoral, anunciada apenas un par de días antes, entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Nueva Alianza. Inevitablemente, la concurrencia de esos dos hechos se interpretó en diferentes instancias como evidencia de una negociación política entre el PRI y el partido del cual la propia profesora fue fundadora.

No obstante, los cargos penales contra Gordillo persisten y habrá que seguir pendientes de que se continúe con el proceso y se dicte la sentencia correspondiente, sobre todo ante la omisión reciente de la PGR en este caso, que en el mejor de los casos se debió a una negligencia y, en el peor, se entiende como un acuerdo político realizado en las más altas esferas.

Se trata de un asunto en el que están involucrados los derechos que corresponden a toda persona mayor de 70 años que cumple prisión preventiva y que puede solicitar el beneficio de continuar su proceso en reclusión domiciliaria. Pero, por otra parte, es imposible no sospechar que pudo haber un arreglo político coyuntural bajo la mesa para sumar fuerzas en torno al candidato del partido oficial, José Antonio Meade. Tal vez la negociación se vio forzada o acelerada ante la formalización de las coaliciones en torno al PAN y a Morena, además de que desde muchos meses atrás la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –opuesta al SNTE– pactó con Andrés Manuel López Obrador.

Vicisitudes electorales ante una elección que se espera reñida y con un final muy cerrado.

En todo caso, al cierre del año se observa una recompensación de fuerzas que incluso admite el perdón a los presuntos delincuentes y otrora enemigos a cambio de atender las prioridades y urgencias político-electorales hacia el 2018.