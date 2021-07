El delegado federal Jaime Montes anuncia que buscará levantar la bandera blanca en vacunación anticovid en Ahome y en Sinaloa con la próxima llegada de una remesa importante de vacunas con las que se pretende inmunizar a los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad. Además que mañana se empieza a vacunar a las personas de entre 30 y 39 años.

En medio del peor repunte de contagios, provocados por la tercera ola de la pandemia que afecta a Ahome y a los tres municipios más grandes del estado, que provoca el cierre de playas, parques y espacios públicos, el funcionario informa que hoy se empieza aplicar la segunda dosis de Pfizer a personas de 40 a 49 años y recomienda a quienes no están vacunados a que no pretendan aplicársela como primera dosis porque no hay garantías que llegue de nuevo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sinaloa ocupa el sexto lugar nacional en vacunación, con 1 millón 185 mil 968 personas vacunadas; se ha vacunado al 54.1 por ciento de los sinaloenses, mientras que la media nacional es del 42 por ciento y se ha llegado a vacunar hasta 40 mil personas en un solo día, en la lucha constante para ganarle la batalla a la pandemia.

México se encuentra entre los 15 países con más vacunas aplicadas. Se ha aplicado una variedad extensa de vacunas: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Cansino y Johnson y Johnson y hoy llegan 133 mil 400 dosis para aplicarse en Ahome y se está vacunando en Navolato, Cosalá y El Rosario, y se vacunará en Ahome, Guasave y Navolato.

Jaime Montes hizo ayer un recorrido por las comunidades rurales del norte del estado y hoy supervisará las instalaciones de CUM que son susceptibles de usarse en la próxima jornada de vacunación porque cuenta con todas las comodidades. También se están usando las instalaciones de la Plaza Sendero.

En Sinaloa y en todo el país, por instrucciones presidenciales, la atención de la emergencia por la pandemia es prioritaria y no se escatiman esfuerzos y recursos, y agradece a quienes han participado en forma voluntaria en la cruzada, en especial a los más de 4 mil estudiantes voluntarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que han trabajado en forma incansable.

Aparte de la importancia para la salud y la protección de la vida de los sinaloenses y de los mexicanos, la cruzada contra la pandemia tiene implicaciones económicas, porque si se paraliza la producción se afecta a la economía de todos, y también políticas, por la imagen gubernamental.

Popurrí. Gerardo Vargas, con el tercio mayor de la votación ganó la elección. Los principales grupos políticos, en especial los morenistas, bajo cuyas siglas compitió, y los priistas, partido en el cual militó durante mucho tiempo, se dividieron, solos se depuraron, por lo que llegará a la alcaldía casi libre de compromisos y con capacidad para incorporar al gabinete solo a las personas más allegadas.

SERIE. El pleito entre el alcalde Billy Chapman y la síndica Angelina Valenzuela ya se parece a una de las peleas de la serie cinematográfica de Rocky: apenas se acaba una película y ya viene otra. Billy tiene que resistir hasta septiembre en que asuma la diputación federal y adquiera fuero.

Vamos por la bandera blanca en vacunación”, Delegado federal Jaime Montes

Síguenos en