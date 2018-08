Banorte: durmiendo con el enemigo

Recién le platicábamos que MetLife, la aseguradora a cargo de Sofía Belmar, va ser la más afectada con la política de “austeridad republicana” que se propuso aplicar Andrés Manuel López Obrador, y que propiciaría la desaparición de los seguros que el gobierno otorga a los funcionarios federales.



Y es que esta determinación va activar el llamado Seguro de Separación Individualizado que obligaría a MetLife a pagar en cascada miles de pólizas. Pero no va ser la única aseguradora. Otra que también está muy expuesta por su cercanía con el gobierno es Banorte, de Carlos Hank González.



Se cree que el grupo financiero que dirige Marcos Ramírez tiene la misma dependencia del gobierno federal. No obstante, la familia Hank debe tener otro motivo más de preocupación, quizás más que la generación de reservas para afrontar el golpe de ese Seguro de Separación Individualizado.



Hablamos del futuro manejo de los recursos de la Afore Siglo XXI. Y es que virtualmente “dormirán con el enemigo”. Los Hank, ícono de la familia revolucionaria priista, se tendrán que plegar en la operación del negocio financiero más lucrativo de su grupo a los designios de López Obrador.

Sucede que al poseer el 50% el IMSS, la Secretaría de Hacienda es la que cuenta con el derecho de designar al director general. Por ejemplo, Ernesto Cordero nombró a Tonatiuh Rodríguez en 2009 y luego en el 2016 Luis Videgaray, a sugerencia de José Antonio Meade, designa a Juan Manuel Valle.



Bajo esa lógica es altamente previsible que Valle tenga que dejar próximamente la dirección de la afore y que el nuevo titular de Hacienda, Carlos Urzúa ya esté considerando al sustituto, lo cual va meter cierta presión a los socios del otro 50%, o sea, los accionistas del Grupo Financiero Banorte.



Y no estamos hablando de cualquier cosa: la afore Siglo XXI cerró 2017 como la administradora de fondos para el retiro más grande del sistema, la administración de 732 mil 700.2 millones de pesos, lo que equivale a 23.1% del mercado. Afore Banamex, la que dirige Luis Sayeg, tiene el 17.9% del pastel.



Ahora que si lo medimos por número de cuentas, Banamex se ubica en primer lugar con 10.6 millones o 20.8% del mercado, mientras que Siglo XXI se posiciona en el segundo sitio con 9.6 millones cuentas o una participación de 18.7%. El punto es que nos referimos a la afore más influyente.



Banorte tendrá que hilar fino en lo que hace a la administración de esta afore, pero sobre todo en la nueva relación de los Hank y socios, muchos fondos internacionales, con el gobierno de López Obrador, máxime porque es conocido que éste pretende una reforma a fondo del sistema de pensiones.



Además, porque ante los gigantescos requerimientos de recursos para cumplir sus promesas (programas sociales, trenes, refinerías, proyecto transísmico, etcétera) y la inexistencia de fondos disponibles, los recursos depositados en las afores son una tentación para el equipo que entrará a gobernar.



IMAGEN NO ENTRA

Para nada: el Grupo Imagen, que comanda Olegario Vázquez Aldir, no está interesado en las estaciones de radio que Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y Prisa, que capitanea Manuel Mirat, están poniendo a la venta y que según le reportábamos ayer podrían alcanzar una cifra de 140 millones de dólares. Si usted nos hace el favor de seguirnos cotidianamente, se habrá enterado desde el 16 de julio cuando le informamos que estaban interesados varios grupos. Los principales son Acir de Francisco Ibarra y Radiorama de Adrián Pereda y Javier Pérez de Anda. Le mencionamos también a Multimedios de Francisco González y Radiofórmula de Rogerio Azcárraga, sin embargo descártelos ya. Otro potencial es Miguel Alemán Magnani, pero Imagen definitivamente no va participar en el due-dilligence que inició esta semana.



AZTECA: 25 AÑOS

Fue en 1993 cuando Ricardo Salinas Pliego apostó crear competencia en un mercado donde no existían alternativas. El 2 de agosto es una fecha muy significativa para la televisión abierta mexicana, ya que TV Azteca celebra sus primeros 25 años de vida. En todo ese tiempo reinventó la forma de contar historias y entretener, de informar y abrir espacios plurales para la discusión, así como de hacer realities y transmitir.



La llegada de TV Azteca a la arena de la televisión mexicana marcó un antes y un después en la historia de la televisión de habla hispana. Abrió el mercado a la competencia, introdujo nuevos formatos, nuevos rostros, nuevas ideas, espacios plurales y de opinión para audiencias cada vez más demandantes.



AL CPTM DE ESPAÑA

Parece que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se saltó las trancas. En plena transición, cuando se supone que ya no debería hacer movimientos, promovió a la oficina del Consejo de Promoción Turística de México ni más ni menos que de España a su cercana colaboradora Arintzi Méndez. Esta joven licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM fue su secretaria particular en el Bancomext y en la Sectur y ahora tomaría una posición clave, en uno de los mercados más lucrativos, junto a Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia. En la industria hay sorpresa porque Méndez no tiene las suficientes tablas para tratar a tiburones como Iberostar, Melía, Barceló, RIU y otros influyentes grupos hoteleros hispanos.



REVIVEN A OVALLE

En contrapartida, un personaje que podría ser catalogado como dinosaurio y algunos dirían que con experiencia de más, fue llamado personalmente por Andrés Manuel López Obrador para sumarse a su equipo. No sabemos todavía que posición tendrá, pero nos adelantan que estará en su gabinete porque está participando en varias mesas de trabajo de la agenda de 50 puntos que delineó el tabasqueño. Nos referimos a su amigo Ignacio Ovalle, quien fuera secretario particular del expresidente Luis Echeverría y director de la Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, defenestrado por este último por lanzar los famosos “tortivales”, señalados como un exceso de populismo que lucraban políticamente con el hambre.