Baños de pueblo. Los candidatos priistas al senado Mario Zamora y Rosa Elena Millán, curiosamente, se aparecieron en la colonia Quinta Chapalita, donde el aspirante a la presidencia municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta, hacía su recorrido mañanero y tomaba café con una vecina de ese asentamiento. La mesa la tenían puesta, llegaron los cafés y casi con ellos los candidatos, pero luego de una charla con las vecinas, se fueron a la carreta El Veneno a desayunar y entre plática con los dueños y los comensales, comieron tacos suaves y dorados. Así, hicieron casi mancuerna en un día previo al inicio del registro oficial de Pucheta.

Pues si no es, parece. A propósito, Fernando Pucheta se registra hoy para buscar la reelección, dice que no está en campaña, pero todos los días visita una colonia, se agarra de una historia para hablar de lo que ha hecho por el municipio y se escuda diciendo “ya no voy a decir nada porque me están cazando”.

Como papa caliente. Las autoridades municipales y estatales se echan la bolita sobre el destino de la Casa del Marino, pues aunque ya han dicho en reiteradas ocasiones que el inmueble será demolido, ahora el alcalde Joel Bouciéguez aseguran que siguen en trámites. No abunda en los procesos administrativos y jurídicos que mantiene el inmueble con el amparo que presentó el Patronato Pro Rescate de la Casa el Marino de Mazatlán ni dice qué se hará tras la revisión del nuevo edificio que albergará a los marinos con lo que aún se mantiene bajo reserva este tema.

Decisión. Según nos confirman, la candidatura de Irma Tirado Sandoval está firme, y solo es cuestión de horas para que el Partido Verde Ecologista de México haga el anuncio oficial y cumpla con los trámites ante el Instituto Nacional Electoral para hacer la sustitución de la candidata, y que el registro de su militante Yahaira Silvana García fue únicamente para cumplir con el registro en el periodo establecido, así como se dice, le está cuidando la silla. Pero todo esto generó una gran confusión e incertidumbre, y todo por no hacer las cosas bien, pero fue una estrategia de la dirigencia del PVEM para presionar al PRI con posiciones.

No sale humo blanco. Los panistas sinaloenses siguen en espera de que el Comité Ejecutivo Nacional apruebe las candidaturas a presidentes municipales, regidores, síndicos procuradores y diputados locales, que fueron propuestas por el Comité Directivo Estatal, luego de una larga sesión de la Comisión Permanente. Hoy debe ser el día clave, y no hay más tiempo para que salga humo blanco de la sede nacional del partido, porque a medianoche de hoy vence el plazo para cumplir con los registros en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Según nos comentan, hay algunas postulaciones que serán reemplazadas y designadas por la dirigencia nacional, donde nadie podrá hacer algo para modificarlas, por más que renieguen. El punto más álgido está en las candidaturas por representación proporcional, a las diputados locales y regidurías, sobre todo por las primeras posiciones de la primera, que son las postulaciones más codiciadas.

Polémica en puerta. Enormes postes de madera son transportados cada día a la isla Venados desde la Playa Norte. Es el proyecto de iluminación que se inaugurará durante el Tianguis Turístico y que los ecologistas dicen que es irregular.