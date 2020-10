Barruntos de guerra separatista

En plena pandemia de coronavirus, el país se encuentra el riesgo de una confrontación, es más: de una posible guerra de secesión, después de que 10 gobernadores panistas, de MC, un independiente y uno del PRD, amenazan con romper el pacto federal en protesta por los supuestos recortes presupuestales que contempla la federación para el 2021. También reclaman un excesivo centralismo promovido por el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antier, los 10 gobernadores dieron conferencias virtuales simultáneas, se quejaron de la escasez de dinero para enfrentar la pandemia del covid-19, de la desaparición de los fideicomisos y exigen más obras en sus estados. Los más beligerantes son Jaime Rodríguez “El Bronco”, de Nuevo León; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Enrique Alfaro, de Jalisco, y Javier Corral, de Chihuahua. Incluso se maneja que buscarían independizarse. Enrique Alfaro ya anunció una consulta ciudadana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Voceros gubernamentales y de Morena los acusan que intentan chantajear al gobierno federal en vísperas de las elecciones del 2021, que son derrochadores y que quieren más dinero para las campañas electorales. Que deben entender que la pandemia ha afectado la salud y también la economía y que son tiempos de austeridad.

La senadora morenista Imelda Castro analiza el conflicto con serenidad. Dice que el Senado, que es el depositario de la soberanía y responsable del pacto federal, debería abrir una mesa de diálogo, que los problemas no se resuelven con la confrontación, sino con la negociación política. Pero que los gobernadores deben explicar con transparencia los proyectos que pretenden impulsar, y rendir cuentas de los recursos que han recibido, no se trata nada más de pedir.

Llama tanto a los gobernadores como al presidente a que dialoguen y lleguen a acuerdos. Los estados por sí mismos no son depositarios de la soberanía, sino todo el país y las instituciones y constitucionalmente ninguno se puede salir del pacto federal, aunque hay que reconocer que este se podría modificar, pero no mediante la confrontación, sino en un marco de armonía. Exhorta a los gobernadores disidentes a no seguir con sus planes separatistas porque también podrían ser sometidos a juicio.

Lo deseable es que privilegien los acuerdos políticos y que el conflicto no pase de meros berrinches. Que se restablezca la armonía.



Popurrí. Con el reconocimiento de Educador Internacional de Excelencia que recibió ayer el mochitense Melchor Angulo, otorgado por la Academia Mundial de Educación, se llevó de calle a funcionarios educativos y a rectores de universidades que tienen largas trayectorias en las instituciones de educación media y superior no solo de Sinaloa, sino del país. Como testigos de honor en la ceremonia estuvieron el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, y el director general nacional de Conalep, Enrique Ku Herrera. Por las innovaciones que ha hecho se ubica en otro nivel. ¡Felicidades!