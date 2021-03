Barruntos de violencia en el 8M

En tiempos electorales todo se politiza al extremo y la conmemoración del día internacional de las mujeres no podía ser la excepción: hay crispación y barruntos de enfrentamientos violentos en vísperas del denominado 8M. Hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México y en Guadalajara ya hay antecedentes de los destrozos que hacen grupos de choque de infiltrados en las manifestaciones.

Las mujeres no se identifican con estas acciones vandálicas y aquí en Los Mochis, la exdirigente priista Nora Arellano llama a que las mujeres se manifiesten pero en forma pacífica; sin embargo, recuerda que ya hubo una manifestación violenta frente a la Vicefiscalía cuando un grupo de manifestantes pintarrajeó las paredes y la banqueta en demanda de combate al acoso y a los feminicidios.

Reclama que el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador no han hecho nada para reivindicar los derechos de las mujeres, han quitado las estancias infantiles, otros apoyos y ahora previo a la conmemoración se está amurallando en Palacio Nacional.

En Latinoamérica y en todo el mundo falta mucho por avanzar para alcanzar la plenitud de los derechos de las mujeres, aunque hay muchos países europeos ya hay igualdad en el número de funcionarias y funcionarios que integran el gabinete, incluso a veces hasta más mujeres.

Luisa Reyna Armenta, la exdirigente del PRD en Ahome y actual militante de Morena, sale en defensa de AMLO. Dice que lo conoce personalmente desde hace mucho tiempo y tiene mucha sensibilidad y escucha a las mujeres, les da su lugar, con hechos no con palabras: ha integrado a su gabinete a muchas funcionarias valiosas.

No está de acuerdo en que grupos políticos aprovechen la conmemoración para incitar a la violencia porque se trata de lograr la igualdad y el respeto pero con preparación, no que se den puestos solo por ser mujeres. Los infiltrados que provocan destrozos no representan a las mujeres, por el contrario los denigran.

Graciela Calderón, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, no se mete en problemas: opina que aquí es diferente, que las conmemoraciones siempre han sido pacíficas, y confía que hoy no sea la excepción y explica que iniciarán desde las 8 horas con un homenaje en el monumento a la mujer y luego en un costado de Palacio Municipal se instalará una exposición. Buscan empoderar a las mujeres sin confrontaciones.

