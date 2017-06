Basura, factor de la discordia

Muy nebuloso, o enredado sería el término más adecuado, para calificar el asunto de la concesión de recolección de basura, cuya prórroga de tres meses que se le concedió a la Promotora Ambiental, tras vencérsele en marzo, los 15 años originalmente contratados, se termina el día último.

A tres días del plazo fatal, no se sabe si el Ayuntamiento va a cambiar de proveedor o decidirá seguir con PASA, cuando además de esta, dos empresas especializadas se han sumado a la puja por conseguir la prestación del servicio, una de ellas se comenta en “petit comité” apoyada con toda la influencia de la administración estatal, quien además ya la tendría “amarrada” para lo menos otras cuatro plazas.

Quizá lo único seguro es que obligado por la premura, el cabildo, donde están divididas las opiniones, decida ampliar por unos cuantos meses el convenio a PASA y dar tiempo a una operación política que permita conciliar los intereses económicos que están en juego.

Intereses que no están relacionados a la eficiencia y calidad del servicio, sino que pudiera tratarse de cuestiones meramente mercantiles y no precisamente enfocados a generar ahorro a favor del erario.

Y es que por un lado entre los regidores guasavenses no hay consenso para cambiar de compañía y si se hace que sea bajo las reglas locales y no las que se pretenden imponer desde el centro a favor de una de las dos empresas que procuran participar en la licitación del nuevo contrato.

Hasta lo que se tiene entendido desde gobierno del estado se buscaría inducir que el convenio para recolectar basura en Guasave quede en manos de una influyente compañía del centro del país, arguyendo que “está en línea”, si no es que ya se concretó, una negociación en “paquete” para las ciudades más importantes de Sinaloa.

El caso es que hay la sospecha de que el servicio que busca dar la empresa empujada por la administración estatal resulta más caro que el otorgado por PASA, según hacen constar regidores opuestos a que se concesione a otra, en lugar de la que actualmente y hace 15 años se encarga del aseo y limpia de la ciudad y algunas comunidades rurales.

Sin embargo, según confían fuentes cercanas a las negociaciones, los “jaloneos” no son producto de que si será de buena o mala calidad el servicio en vías de concurso, sino que en la discusión soterrada también subyacen otro tipo de intereses que tienen más que ver con el medro económico, los “diezmos” pues, como siempre ha sido costumbre en esa clase de proveedurías a los sectores de gobierno.

Pero bueno, decíamos, será esta semana cuando en su sesión, el cabildo en pleno tome una determinación al respecto, que seguramente será autorizar una ampliación para que PASA siga dando el servicio, en tanto, se ponen de acuerdo las partes en pugna, pues será muy difícil cambiar de proveedor, si ni siquiera está en marcha la obligada licitación, que por lo que se sabe, podría tomar un mes.