Becas por 85 mdd de Fundación Robinson

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El dinero no puede comprar la felicidad, y menos las tarjetas de crédito”… Dick Secades.--o-o-o-o-** Dime la verdad, ¿no te vas a reír cuando el comisionado Rob Manfred anuncie que presentará una vez más al llamado Clásico de Beisbol?”…** Manny Machado es recibido por los Arrogantes Dodgers con tanto entusiasmo, mimos y apapachos, que el cerrador Kenley Jansen trataba ayer jueves de pagar “lo que sea” para que el infielder Max Muncy le ceda el número 13 de su uniforme. Es el que usó el slugger en Baltimore durante siete temporadas, mientras que Muncy acaba de llegar a las Mayores. Jansen tiene con qué gratificar a Muncy, porque hace poco firmó contrato por 80 millones de dólares para cinco años. Muncy cobra el sueldo mínimo, 545 mil. Es posible que Machado se vaya como agente libre en octubre y el muchacho recupere su número. ¡A que lo cede voy!…** El Juego de Estrellas fue visto a través de FOX-TV en Estados Unidos, por ocho millones 849 mil personas… ** El comisionado Rob Manfred tiene una polémica con Mike Trout, a quien acusa de no dedicar su tiempo libre a promocionarse. Trout le ha dicho…: estoy preparado para jugar al beisbol lo mejor posible”, y yo le digo a míster Manfred…: miles de personas pagan todos los días cientos de miles de dólares por ver jugar a Mike, y la televisión paga millones por los derechos para transmitirlo. Por verlo a usted nadie paga nada… Digo yo, ¿no?...-o-o-o-o-“Mi esposa es tan mala cocinera, que cuando abandona la cocina es como si abandonara la escena del crimen”… Pacomio.--o-o-o-o-o-** La Jackie Robinson Foundation, fundada hace 45 años y encabezada por la viuda Rachel, ha entregado en becas 85 millones de dólares. Tienen estudiantes en 260 colegios y universidades en todo Estados Unidos…** Los Yankees han puesto a la venta una serie de estatuillas plásticas de sus héroes, como Yogi Berra, Derek Jeter, Mariano Rivera, Gary Sánchez y Aaron Judge. Cobran 125 dólares por cada una…** Los Rojos van a elevar mañana a su Hall de la Fama a Adam Dunn, Fred Norman y al mánager Dave Bristol. Estarán presentes numerosos personajes de la historia del equipo, Johnny Bench, Jack Bíllingham, Tom Browning, Leo Cárdenas, Clay Carroll, Sean Casey, David Concepción, Eric Davis, George Foster, Wayne Granger, Tommy Helms, Barry Larkin, Jim Maloney, Joe Morgan, Ron Oester, Dave Parker, Tany Pérez, José Rijo, Pete Rose, Chris Sabo y Mario Soto…-o-o-o-o-o-“Los años más angustiosos de las mujeres son los que transcurren antes de conseguir marido. Los años más angustiosos de los hombres son lo que transcurren después de conseguir una mujer”… Joey Adams.-Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.