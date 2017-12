Beisbol para despedir el 2017

Una de las series más atractivas y llenas de buenas jugadas es la que estamos disfrutando en estos momentos en la Liga Especial Manuel Arvizu, que se realiza en el Club de Veteranos de Beisbol. Baterías Lizárraga y Productos Pesqueros Kino son los protagonistas. Aunque los dirigidos por Humberto Leyva van arriba dos juegos a uno, me gusta para que aún haya muchas más sorpresas. Los dos equipos están luchando por levantar el trofeo.Velocidad en las bases y buen picheo es el arma letal de los ahijados de “Mayel”, pero “Los “Kino” cuentan con peloteros que tienen poder en las muñecas y pueden dar de qué hablar en el momento menos esperado. Sin duda es una serie muy pareja, y se espera lo mejor. Por lo pronto, el día 24, en vísperas de la Nochebuena, continuará la serie que se encuentra en el cuarto juego de la misma. Y de no conocerse al campeón ese día, ya anunciaron los directivos que el último día del año también habría beisbol.Una liga que nos da muchas sorpresas, por las decisiones que toman, pero cada una tiene su estilo y forma de trabajar y son muy respetables. Lo que sí me pareció muy acertado es algo nunca visto, juego los días 24 y posiblemente el 31. Qué mejor para los que nos encanta el beisbol, despedir el año con nuestro deporte favorito. Ya lo demás es lo de menos. Ahora a cuidarse los peloteros, porque la final es prioridad.