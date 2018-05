Beisbol sobre la línea plana

Avanza el torneo de apertura de la Liga Mexicana de Beisbol 2018 y ya estamos en el inicio de la recta final. Cero sorpresas, nada fuera de la lógica y tal vez lo más relevante haya estado a cargo de los Acereros de Monclova: de haber estado lejos de la sima, ahora ya se ubica en la zona de calificación. Fuera de eso, todo parece caminar sobre los rieles de la lógica, nada que mueva al asombro, escondiendo lo que de alguna manera pudiera ser llamado sorpresa. De alguna manera, se ha tratado de un beisbol manejado sobre la línea plana, sin pocos ribetes para emocionar a las aficiones que esperan que sus equipos salgan del sombrero del mago. Así, las cosas se proyectan para que queden Sultanes, Toros, Rieleros y Acereros en la zona norte; mientras que Leones, Diablos, Tigres y Pericos pintan para ser los “buenos” en la zona sur. Todo bajo el guión redactado desde enero si no es que desde septiembre del año pasado. Mientras, Durango, Dos Laredos, Saltillo y Unión Laguna en los lares norteños, y León, Tabasco, Campeche y Oaxaca lucen para quedarse chiflando en la loma. A menos que se registre algo en verdad inesperado, espectacular, esa sería la tendencia hacia el final de la primera temporada 2018, por lo que el tema sobre la mesa sería el ¿podrán ser diferentes las cosas para el torneo de clausura? ¿Qué opciones podrán tener los clubes eliminados, de cara ante sus aficiones, para decir “las cosas serán diferentes en la próxima temporada”?Las preguntas no salen sobrando luego de que se supone, los eventuales ocho clubes que serían eliminados tendrían poco más de un mes para hacer los “ajustes” que se supone, hicieron previo a las dos temporadas de este año. Aun más, quedan obligados a hacer algo más de lo que hicieron con miras al torneo de apertura y esto incluye cambios, préstamos, contratación de peloteros extranjeros y hasta la firma del mánager. ¿Qué tendrían-podrían hacer en ese poco más de un mes para que el resultado sea diferente? ¿En verdad tienen espacio de maniobra, margen para aspirar a tener resultados diferentes? En caso de los combos de la multipropiedad, apenas el Acereros-Pericos se salva al proyectarse para calificar ambos, mientras que los Algodoneros apenas que los Leones se apiaden de ellos y que a los Guerreros les caigan desde el infierno los refuerzos que hoy les hacen falta. Y ya no hablemos del efecto que se podrá tener en esas plazas a la hora de la convocatoria al estadio y si es que los aficionados responderán.Mientras que Héctor Velázquez sigue luciendo con los Medias Rojas de Boston, los Filis de Filadelfia enviaron a Víctor Arano al taller de reparaciones por al menos 10 días. Así se mueve elenco azteca en las Grandes Ligas bajo el tagline de “pocos pero bien peinados”. Mientras, la serie Padres-Dodgers a celebrarse este fin de semana en Monterrey mediando el anticipo hecho por el mánager angelino Dave Roberts en el sentido de que el gran estelar Clayton Kershaw no lanzará en alguno de los tres juegos programados. Eso sí, buscando el “gancho” mediático los Dodgers anuncian que traerán a Julio César Urías (tal vez vestido de civil), que podría ver acción Alex Verdugo (urge hacerle arraigo) y que la promesa bola será lanzada por Fernando Valenzuela, quien llegó a lanzar con los dos clubes protagonistas. De entrada, se puede decir que el gran atractivo será ver a Christian Villanueva con los Frailes, viviendo un excelente primer tercio de campaña. Mas que pensar si los juegos de Grandes Ligas impactarán en el juego de futbol del sábado a celebrarse en la Sultana del Norte, habrá que ver si en algo afecta la supuesta atención que se tiene a las jornadas de la LMB, esto es, más allá de las asistencias, en los ratings se supone tienen tanto en TV como en las diferentes plataformas. La suerte está echada.