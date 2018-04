Bellas policías cuidan del Tianguis Turístico

Mazatlán se ha convertido en el centro de atención de todo el país con el desarrollo del Tianguis Turístico, por lo que la ciudad se encuentra a reventar y sus vialidades están saturadas. En apoyo, la comandancia de Tránsito recibió a mujeres oficiales provenientes de Culiacán, quienes fueron colocadas en la zona turística, esto obviamente por su singular belleza y porte. Sin embargo, si alguien ve al comandante de Tránsito, Jorge Olivas, dígale que en las avenidas de la periferia de Mazatlán también se necesitan oficiales, y no estaría nada mal que colocaran a esas hermosuras que seguramente controlarían el ímpetu de los acelerados conductores. También se le puede contactar al (669) 984 44 99.Los choferes de peseros que antes se aglutinaban en la Unión del Volante ya no hallan a qué santo rezarle pa’ que les den una concesión de transporte, aunque sea de taxi, porque desde que se unieron a los camiones urbanos en una sola asociación, todos sus derechos han sido pisoteados. En una marcha por calles de Los Mochis ya hasta pidieron al Rayo McQueen que los acompañe a ver al delegado de Vialidad y Transportes, Octavio Ruiz, pa’ que les dé la firmita, pero quién sabe si habrán alcanzado a verlo todos. Por si acaso, aquí les dejamos un número pa’ hacer una cita con él: (668) 816 20 05.En Guasave, se invita a la ciudadanía en general a sumarse a la colecta que se estará realizando a favor de la Alianza de Transporte Urbano del municipio, pa’ ver si así mejoran el estado de los camiones, pues algunos de plano que están en pésimas condiciones. El boteo se estará realizando en los principales cruceros de la ciudad. Si te interesa participar o realizar alguna donación, debes echarle la llamada al mero mero de la Alianza, Gregorio López, al teléfono (687) 872 76 06.Se solicitan con urgencia unas clasesitas de vialidad pa’ la raza de la ciudad de Guamúchil, pues al parecer los conductores no saben dónde inicia el área de las paradas de camiones y se atraviesan como Juan por su casa, por lo que los choferes del transporte urbano tienen que hacer a veces verdaderos malabares pa’ orillarse y bajar o subir pasaje. Si sabes de alguien que pueda impartir unos cursos de este tipo, échale una llamada al delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Jesús Enrique Pérez, al (673) 734 42 29.¡Urgen verificadores! Ante la alerta sanitaria que circula en el país contra la venta de un medicamento falso, Coepris se encuentra haciendo una revisión exhaustiva en los productos que venden en las farmacias de todo el estado. Pero pa’ acabar rápido con esta medida, urgen personas que le ayuden al delegado de Coepris, Alan Urbina, a hacer las revisiones y verificar los medicamentos. Interesados, favor de comunicarse al teléfono (667) 769 01 03.