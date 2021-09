Benítez Torres dejará a 50 trabajadores de confianza sindicalizados

Malas costumbres. Con todo lo malo que pueda significar, no es ninguna sorpresa que la Administración encabezada por el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, en Mazatlán, pretenda dejar sindicalizados a 50 de sus trabajadores de confianza y, para colmo, familiares directos de directores y otros funcionarios de primer nivel. La sindicalización de esa cantidad de trabajadores de confianza es una cuota que por décadas ha cedido el gremio al final de cada Administración. Se beneficiaron de ella los Gobiernos panistas y priistas, quienes entregaron bases a empleados (y principalmente militantes del partido en el poder) que no tenían ni tres años de laborar al interior del Ayuntamiento, allanando el derecho de otros obreros que siguen esperando su basificación después de más de 15 años de trabajo. Solo hay que recordar que la Administración encabezada en su tiempo por el priista Jorge Abel López Sánchez intentó formar, incluso, otro sindicato con familiares de funcionarios y empleados incondicionales, cuando el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán no accedió a basificar la cantidad de empleados que pedía. Esta cuota es uno de los factores que ha provocado el sobreengrosamiento de la nómina del Ayuntamiento y la pesada carga que significa ya para la cuenta pública, el pago de pensiones y otras prerrogativas sindicales. Más del 30 por ciento de la nómina del Ayuntamiento está ocupada por personal sindicalizado. Hasta el inicio de la actual Administración, el Stasam estaba integrado por mil siete agremiados en activo, y la nómina total del Ayuntamiento era de 3 mil trabajadores. ¿Y por qué cede el sindicato? No es difícil responder a la pregunta: hay onerosos intereses económicos de por medio. Como ejemplo, un solo dato: durante la Administración que encabezó el panista Carlos Felton González, el Ayuntamiento pagó 1 millón de pesos en salario de 11 empleados comisionados como líderes sindicales.

Litigantes inconformes. Si todo sucede conforme a lo planeado, hoy los abogados litigantes protestarán frente a los juzgados familiares, los cuales desde hace unos meses ocupan el edificio en el que operaba uno de los periódicos locales, sobre la avenida Ejército Mexicano. Los profesionales del derecho están inconformes con la forma en la que están operando los encargados de esas dependencias y los obstáculos que a diario, consideran, se les ponen durante los juicios. Todo lo anterior, dicen los litigantes, está afectando la impartición de justicia en materia del derecho familiar. Es una queja que se viene escuchando desde el paro obligado en el 2020 por la pandemia del covid-19 y que al parecer se han agravado por el cambio de sede. La protesta se llevará a cabo a las 10:00 horas.

No más orejas. En la charla que directivos y periodistas sostuvieron con el gobernador electo Rubén Rocha Moya, este dijo que una de sus primeras acciones como gobernador sería la de desaparecer la actual Dirección de Gobierno. Tendrá otra agrupación de personas que servirá como enlace social, pero no habrá más personajes espías, de esos informantes a los que en Sinaloa se les llama “orejas”. No habrá espionaje ni tampoco será un Gobierno que demande a los periodistas por ejercer la libertad de expresión, indicó Rubén Rocha Moya. Lo que es cierto es que entre los personajes que lo rodean, hay quienes sí han demandado a periodistas en el pasado.