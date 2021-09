Benítez Torres hace las maletas para ir rumbo a CDMX a promocionar Mazatlán

Alcalde viajero. Lo dijo al lograr la reelección, no dejará de viajar si se trata de promover a Mazatlán como destino de turismo e inversiones. Y así, el alcalde estará ausente de Mazatlán por varios días, ya que estará ocupado en la Ciudad de México donde promoverá el Parque Aeroespacial en una reunión con empresarios. El munícipe va acompañado de un grupo de representantes de la empresa encargada de la construcción de ese megaproyecto en Mazatlán. Las reuniones se darán en el marco de la Expo Nacional que se llevará a cabo en el nuevo aeropuerto de la ciudad capital. El proyecto del parque Aeroespacial, en su primera etapa, tendrá la intención de producir aviones no tripulados, multipropósitos de carga por pedido de Singular Aircraft, empresa que generaría 9 mil empleos para los sinaloenses.

Conflicto pesquero. La Conapesca debe hacer algo y pronto, para terminar los conflictos que mantiene tenso el ambiente entre los campos pesqueros del sistema Lagunar Huizache - Caimanero. Ya lo comentábamos hace días en este espacio. Hay grupos de pescadores que, al margen de la ley, toman decisiones y realizan actividades cuyos efectos dañan los intereses de algunas cooperativas. Hay reportes de conatos de violencia y hasta amenazas. Ayer, una comitiva de pescadores, apoyados por legisladores electos, acudieron a las oficinas de la Conapesca para exigir orden en los campos pesqueros, pues algunos pescadores han empezado con el uso de artes de pesca prohibidas. No es un tema que se deba descuidar ni minimizar. Se tiene la experiencia de que los conflictos pesqueros suelen derivar en confrontaciones bastante graves.

¿Un error el regreso a clases? El dirigente estatal del Partido Sinaloense y fuerte candidato a la Secretaría de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, insistió en que el regreso a clases en Sinaloa es un error. Lo anterior, luego de afirmar que colocar a la entidad en semáforo epidemiológico color verde, a partir de esta semana que corre, es inapropiado. Y explica por qué. Según el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y empresario en el ramo de los laboratorios clínicos, la definición de semáforo verde no debió ocurrir, porque aún no alcanzamos la denominada inmunidad de rebaño, y porque los índices de mortalidad siguen siendo un peligro, toda vez que a nivel nacional este indicador es del 2 por ciento y en México es del 7 por ciento, pero en Sinaloa es del 11.8 por ciento, es decir, que de cada 10 pacientes que enferman de covid-19, al menos uno fallece. Debido a lo anterior, la sugerencia de Cuén es que, antes de regresar a clases presenciales, padres de familia y sociedad en general supervisen las condiciones de las escuelas para definir si pueden o no operar.

¿Trato desigual en el Congreso o solo percepción? A propósito del registro de ayer del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa, es oportuno señalar la atención desigual que han recibido una y otra fracción a la hora de correr el trámite, pues aunque este martes los legisladores liderados por Feliciano Castro, quienes serán pieza clave para el Gobierno de Rubén Rocha Moya, no tuvieron problema para su registro, sí estuvo restringido el acceso al lobby del Congreso. La cortesía a cargo del personal del Congreso ha sido muy distinta. Y es que, hasta hora, solo al grupo de pasistas les permitieron convertir el evento en un acto realmente político. A diferencia de ellos, el lunes a los priistas les complicaron el ingreso al Salón Constituyentes, incluso a más de un acompañante se le restringió el acceso. O fue error de logística, o descuido en la atención a uno y otro grupo parlamentario.

Por cierto, trascendió que los coordinadores se reunirán el próximo 27 de septiembre para ver detalles con miras a la toma de protestas el día 1 de octubre. Incluso se prevé que los 40 legisladores locales se reúnan el día 30 de este mes en el recinto para realizar una especie de simulacro de lo que será la ceremonia.