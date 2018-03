“Benja” y “Memo” brillan en la APC

A dos jornadas de que haya iniciado la mejor liga regional de beisbol como lo es la Arturo Péimbert Camacho, ya se les están viendo los primeros espolones a los gallos. Aquellos peloteros que tendrán una excelente temporada ya están dejando constancia de su talento. He sido testigo de lo que aquí les comento. Se trata de peloteros guamuchilenses que no militan en el equipo Garbanceros y que están brillando con otros equipos.En el primer domingo Benjamín Gerardo, quien defiende la casaca de Leones de Bamoa, inició un poco ansioso por desforrar la pelota, no tuvo mucha fortuna en el juego inaugural, pero en el segundo fue pieza clave con el madero, regando imparables por todo el terreno de juego del estadio de Las Brisas. En el segundo domingo de actividades fuimos al estadio que lleva el nombre de mi inolvidable amigo el profesor Ebelizario Parra Terrazas, donde observamos a Guillermo Casillas, imponente, seguro de la caja de bateo, derrochando talento, callado por su forma de ser, pero hablando como con lo que se tiene hablar, con el bate. “Memo” es ni más ni menos que el cuarto bate de Potros de San Rafael. Realiza las funciones de bateador designado y de outfielder.En el duelo donde Potros triunfó, de las cinco carreras que su equipo anotó, él solito produjo cuatro en nueve entradas. Estos dos peloteros no solo están brillando gracias a su talento, sino que desde ahora ya son considerados la columna vertebral de sus equipos. ¡Felicidades, feliz Semana Santa para todos!