Bernardo Cárdenas y Jaime Romero, enredados

Enredados. Otros dos exfuncionarios malovistas están en capilla. Uno enredado con asuntos de permisos de alcohol. El otro por la sospechosa venta de terrenos. Se trata del exsubsecretario de gobierno Bernardo Cárdenas, a quien la ASE le encontró de momento “irregularidades” en la autorización de permisos para venta de alcohol. Aquí lo habíamos adelantado. A Cárdenas le buscan asuntos ligados a la venta de cerveza y alcohol. Por lo pronto, la ASE lo confirma. El caso se turnó a la Secretaría de Transparencia, para que lo revise. Y en caso de encontrarse más elementos, turnar a quien corresponda. Y eso incluye la denuncia penal. Cárdenas es uno de los exfuncionarios cercanos al exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros y del exgobernador Mario López Valdez. Este último disfruta constantemente de una de las residencias que Bernardo Cárdenas, padre e hijo, tienen en San Diego. Hasta le permiten a Malova desplazarse en San Diego en el Lamborghini que tienen y con el cual hace unos meses apareció el exgobernador en redes sociales. El caso del exdirector del Instituto de Vivienda en Sinaloa (Invies) Jaime Romero está relacionado con la venta de terrenos. Nos comentan suficientes elementos que pudieran servir para fincar responsabilidad penal. La aportación de documentos se dio luego de una revisión a fondo realizada en el Invies por el actual titular Salvador Reynosa. En este caso, se vislumbra que pudiera haber una acción punitiva. Romero es viejo conocido de Reynosa. Ambos coincidieron en Mazatlán, en la Dirección de Vivienda. Romero salió para que lo relevara Reynosa, quien investigó y logró obtener datos duros de irregularidades, pero algo pasó que lo pararon.

Cuen y sus tiempos. Apenas arribó de la Ciudad de México, el líder del PAS, Melesio Cuen, de inmediato convocó a conferencia de prensa. En su encuentro con reporteros habló de lo sucedido en la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, donde dieron un espaldarazo a la iniciativa para terminar con el cambio de horarios en Sinaloa. Falta que la lleven al pleno. Que lo aprueben los senadores y que después lo hagan los diputados. No hay fecha para eso. Y como la oportunidad la pintan calva, atizó la leña para aportar que en unas horas más habrá de definir con qué partido irá en coalición, para buscar la tan ansiosa senaduría. Cuen ha dicho que con todos los habló. Pero se reserva decir si hubo o no acuerdos, y con cuál de los partidos.

Manifestaciones se politizan. Las protestas de vendedores ambulantes de puestos fijos y semifijos es legítima. Al igual que sus exigencias ante la autoridad municipal. Pero la intervención de militantes de partidos políticos podría conducir el conflicto hacia otros lugares que para nada benefician a los vendedores. También sucede lo mismo con las protestas de ambientalistas, por el caso de la avenida Bahía, que se construye paralelamente a la avenida Del Mar. Políticos del PAS y de Morena ya se hacen visibles. Claro está que hubiera sido casi imposible evitar que las protestas no se politizaran. Estamos en pleno proceso electoral. Y precisamente en el momento del acomodo de las fuerzas políticas y de sus representantes que pelean un lugar en las candidaturas. El otro lado es la cara del negocio con el despacho Álvarez y Asociados.