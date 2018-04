Berra, Girardi y Posada, inferiores a Yadier Molina

Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Hoy y mañana son Días del Correo. Santo Morrone, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué los medios no dicen nada del venezolano Carlos Tocci, a quien acaban de subir los Rangers? Y le pido, por favor llame la atención a las redacciones por este descuido”. ¿Cómo se verían Don King y Donald Trump calvos?... J.V.-.Amigo San…: Como tú mismo dices, Carlos, maracayero, centerfielder, de 22 años, acaba de llegar a las Mayores, y creo no se ha publicado lo que hace para no ofenderlo, porque en 25 turnos solo ha conectado dos hits, para promedio de 080, sin jonrones, ni carreras impulsadas. Por otra parte, mi trabajo no es llamarle la atención a las redacciones.Víctor Montero, de Bejuma, pregunta…: “¿Qué sabe de aquel lanzador de los Tigres de Detroit, que le hablaba a la pelota?”.Amigo Victoriano…: Su nombre era Mark Fidrych, lanzó para los Tigres cinco años, 1976-1980. Su carrera fue así de corta porque se le agotó el brazo. Dejó récord de 29-19, 3.10. El 13 de abril del 2009, a los 54 años de edad, fue contratado para que manejara un tractor de 10 ruedas, en reparaciones de una carretera. Un volcamiento lo llevó a quedar debajo de esa máquina. Así murió.Heriberto Aldama R., de Culiacán, pregunta…: “¿Estás de acuerdo con el mánager de los Cardenales, Mike Matheny, en que el receptor, Yadier Molina, merece estar en el Hall de la Fama de Cooperstown, y es tan bueno como fueron Jorge Posada, Joe Girardi y Yogi Berra?”.Amigo Beto…: Uno de los trabajos de los mánager es ponderar hasta el infinito la calidad de sus peloteros. Matheny hace lo correcto, pero él no vota. Ahora, Molina es superior a lo que fueron Posada, Girardi y Berra. Posada fue el mejor de estos tres. Berra era bueno al bate, pero no tras del home, cuyo puesto le quitó Elston Howard y él mandado al leftfield.Óscar S. Rodríguez N., de Carora, comenta y pregunta…: “En un semanario han publicado varias veces que usted es colombiano, ¿qué opina usted? ya que no he visto respuesta alguna”.Amigo Carito…: No había oído eso, ni me interesa. Si fuera colombiano sería un honor muy grande, amo a Colombia por muchas razones históricas, personales, periodísticas, familiares y por gratitud. No hagas caso a eso, ya que “los perros ladran porque la caravana pasa”.Ricardo Wong, de Mexicali, pregunta…: “¿Es verdad que ha habido pitchers de Grandes Ligas abridores y ganadores de dos juegos en un mismo día?”.Amigo Chardo…: Joe McGinnity (Gigantes), lo logró, no una, sino tres veces en 1903. Les ganó a los Bravos con pizarras idénticas en una misma tarde, 4-1 y 4-1. Después venció 6-1 y 4-3 al Súperbas de Brooklyn. Y por último 4-1 y 9-2 a los Phillies.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.