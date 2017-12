Berrocal presenta en IMEF a López, elección y TLCAN retos, y obligado ajuste por reforma fiscal de EU

* Prepara CCE acciones en 2018 como contrapeso a populismo de AMLO; AMIJU: venta de juguetes crecerá 5% y México por 2º sitio del orbe; Trump otro golpe al peso.el IMEF un proceso, hasta ahora inédito y que se busca preservar a futuro, en el que la presidenta saliente presenta al que asumirá la estafeta en 2018.En este caso Adriana Berrocal quien está por concluir y Fernando López Macari de 39 años, nacido en Mérida, experto en reestructuras empresariales y crédito y con una trayectoria de una década en ese instituto en el que ha ocupado distintas posiciones. De su tierra ya también Francisco Dávila llevó los bártulos del IMEF en 2000.Berrocal se muestra satisfecha de su gestión al frente del IMEF, instituto que en 56 años ha consolidado su posición como entidad independiente, con sustento en un bagaje técnico orientado a ofrecer posiciones cuyo objetivo es el bienestar general.Cuenta con diversos comités como el de Estudios Económicos donde participan especialistas como Miguel Mancera Aguayo, Jonathan Heath, Gabriel Casillas, Timothy Heyman, Manuel Sánchez, Alexis Milo, Alberto Jones, Mario Correa, Luis Madrazo. Una herramienta que ha consolidado es su Índice Manufacturero.El IMEF también ha realizado propuestas todo el año al SAT de Osvaldo Santín. Se trabajó con el Senado para empujar un Consejo Fiscal Independiente, figura que no se avaló, aunque se estima que hace falta una caja de resonancia a la política fiscal de la SHCP que lleva José Antonio González Anaya.Junto con México Evalúa que dirige Edna Jaime, el IMEF se ha pronunciado por eliminar los presupuestos ficticios que cada año realiza el gobierno federal. Se presenta un ejercicio acotado que luego se ve rebasado por ingresos “extraordinarios”, mismos que en vez de ir a inversión se van a gasto corriente.Con López Macari vienen tiempos interesantes con un proceso electoral que generará propuestas que habrá que revisar con el sustento analítico del IMEF y sus mil 600 socios que operan en 20 grupos técnicos en el país.Igual está la negociación del TLCAN y la reforma fiscal de Donald Trump que ayer dio un paso importantísimo. López Macari no tiene dudas en torno a que ésta obligará en el país a realizar ajustes de fondo para no perder competitividad, incluida una reducción de la tasa de ISR, máxime que hasta ahora el avance de la IED ha resultado más dinámica que la inversión pública.En cuanto al TLCAN, si bien la cancelación es un camino, López Macari da a ésta una probabilidad “baja”. En todo caso se estima que la relación comercial México-EU va a prevalecer tras 24 años del acuerdo.Eso sí, se alerta de los riesgos que traería la cancelación para lo que es la protección de inversiones para las empresas de EU, ya que el tratado es la única salvaguarda al respecto.Tampoco se ve conveniente el establecer aranceles bajo el paraguas de la OMC. Si bien lo forzarían las circunstancias, estaría en desapego a la política de libre comercio que México promueve.Como quiera el IMEF ya con López Macari al frente en 2018, se reporta listo para generar contenidos de valor técnico en una coyuntura con propuestas electorales “solo para ganar votos” y amenazas externas que modificarán el estatus quo.* * *CCE que preside Juan Pablo Castañón tendrá un papel activo en 2018, frente a la incertidumbre que prevalece con el TLCAN, cuyas negociaciones se retomarán en enero y una reforma fiscal que se veía complicada, máxime el impacto que generará en el déficit público de esa economía tan importante para México. Pero además está la amenaza del populismo que en el proceso electoral encarna una vez más Andrés Manuel López Obrador. Los miembros del CCE se aprestan a evitar que dichas corrientes y el tabasqueño se impongan. De ahí que veremos diversas acciones del organismo cúpula para convertirse en contrapeso.* * *emporada más importante para el rubro del juguete. Un 75% de las ventas se dan entre el 10 de diciembre y el 10 de enero. La AMIJU, asociación del ramo que lleva Miguel Ángel Martín se muestra optimista. Se habla de crecer un 5%, en la tónica del último lustro, más allá del ajuste del peso y la inflación. El soporte es un mercado de 28 millones de clientes con una cultura muy arraigada por dar un juguete en estas épocas. El gasto per cápita está en 400 pesos. El mercado interno significa unos 2 mil 700 millones de dólares (mdd). Este rubro integrado por unas 200 compañías, más 170 talleres confían en exportar unos 2 mil mdd en 2017. Somos el tercer exportador del orbe sólo superado por China y Brasil. El plan es escalar en 5 años al segundo sitio. No se cree que el TLCAN modifique esa situación dado que el juguete es intensivo en mano de obra. Entre las líderes están Hasbro de Abel Ayala, Mattel de Roberto Isaías. Con los videojuegos ahora se pueden sumar también Sony, Nintendo o Microsoft a cargo de Jorge Silva.* * *dirige Ernesto Torres Cantú dio a conocer la encuesta con las expectativas de los expertos. El consenso apuntó a un dólar que terminará sobre los 19 pesos el año. Sin embargo hay por ahí un máximo de 19.50. Y es que hoy al aprobarse la reforma fiscal de Donald Trump, seguramente se fortalecerá el dólar en detrimento de nuestra alicaída moneda.* * *