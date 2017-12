Beto Ávila y Miguel Cabrera, en una historia de bateo

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “En Thanksgiving y a fines de año, a los pavos les da pavor”… El Cuentahuesos.-

Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy es Día del Correo.

Sergio A. Córdova A. de Hermosillo, me ha enviado el más bello mensaje de Navidad, sin desearme feliz Navidad ni feliz Año Nuevo. Dice…: “Lo primero que hago por la mañana es buscar su columna y disfrutarla con un buen café de Chiapas, México. Ha sido así por muchos años y mis más caros deseos son continuar con esta agradable rutina. Así que tomo una frase de mi narrador favorito de beisbol, Fausto Soto Silva, quien me enseñó con sus narraciones lo bello y emocionante que es nuestro pasatiempo preferido, para desearle “lo mejor de la vida, la vida misma” para usted y los suyos. Mis saludos y respeto, Sr. Juan Vené”.

Casildo Regalado, de Caracas, pregunta…: “Entiendo que cuando en 1941 estallaba la II Guerra Mundial le consultaron al presidente Franklin Delano Roosevelt si debía jugarse en las Grandes Ligas, y él no solo respondió afirmativamente, sino que animó a que se cantara ¡playball! Ahora, me parece lógico suponer que durante la guerra bajaría considerablemente la venta de boletos, ¿hay información estadística al respecto?”.

Amigo Childo…: El presidente Roosevelt consideró que los estadounidenses necesitarían más que nunca su espectáculo favorito, pero habían otras preocupaciones y no tantos ingresos, por lo que la venta de entradas descendió hasta 10 millones 841 mil 123 en el último año de la guerra, 1945, y en el 46, primer año de paz, ascendió a 18 millones 523 mil 288. Ocurrió algo parecido también en la I Guerra Mundial, terminada en 1918; y durante la de Korea, cuyo último año fue 1954.

Lisabeth Félix, de Dominicana, pregunta…: “¿Cuál es la mejor manera de llegar a Cooperstown?”.

Amiga Lisa…: Lo ideal es irse a Nueva York, y entonces puedes volar a Albany, y ya estarás muy cerca, o ir por tierra, viaje de unas cinco horas sobre muy buenas autopistas. En internet tienes más información.

Alexis Amezcua, de Mazatlán, pregunta…: “¿Alguna vez se han enfrentado los campeones de bateo de la temporada en la Serie Mundial del mismo año?”.

Amigo Alex…: Ha ocurrido en cuatro oportunidades, incluso Beto Ávila (Indios) y Willie Mays (Gigantes) en 1954; y en 2012, Miguel Cabrera (Tigres) frente a Buster Posey (Gigantes). Aquel año, Beto bateó para 341 en la temporada y para 133 en la Serie, Mays, 345-286; Cabrera 330-231, Posey 336-267… Los otros, en 1909, Ty Cobb (Tigres) 377-231 con Honus Wagner (Piratas) 339-333; y en 1931, Al Simmons (Atléticos) 390-333, y Chick Hafey (Cardenales) 349-167.

