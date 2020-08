Bienvenido sea el Zoomestre

Lo diferente de este semestre al pasado es que ya estamos un poco más preparados

Una semana más de noticias, de sucesos, de romances y de break-ups (para unos, como Nodal y Belinda, todo en la misma semana). En una semana puede aparecer algo que estuvimos buscando o perder algo que teníamos tan seguro (como Anabelle).

Para algunos fue hoy la primera semana de clases, primera semana de conocer maestros y compañeros de manera virtual. Lo diferente de este semestre al pasado es que ya estamos un poco más preparados.

Unos ya se hicieron a la idea que de aquí a diciembre será en línea, otros tienen la esperanza de regresar a los salones, también hubo aquellos que prefirieron darle pausa a sus estudios hasta que se normalice un poco más.

Yo siempre he sido de la creencia de que uno aprende cuando está dispuesto. Ya que no solo aprendemos de nuestros maestros, aprendemos de nuestros compañeros, de lo que leemos y de lo que vemos en nuestro alrededor, vamos aprendiendo de experiencias, y aunque esta experiencia no salga de casa, no significa que no vaya evolucionando.

Si bien nos es fácil seguir la linea del tiempo y la trama de Game of Thrones, ¿cómo se nos es tan difícil seguir la historia de México? O como dije antes, estamos tan al pendiente de la relación amorosa de Nodal con Belinda o de las parejas de Eiza González, pero a la hora de ver el tema de literatura nomás no podemos hilar lo que fue de Don Quijote.

En fin, no me pondré a dar clase, pero sí invito a todos los que sí metieron materias a estar dispuestos a aprenderse lo de clase así como nos aprendemos el chisme completo para luego platicarlo. Ahorita es cuando tanto estudiantes como maestros demostramos que donde sea que nos pongan podemos aprender algo.

El mundo está lleno de salones de clases, sea en tu cuarto o en el patio, desde Zoom o simplemente de un libro (o hasta de un meme). Hoy sabemos más que ayer y menos que mañana, y el chiste es siempre seguir aprendiendo cosas que nos hagan mejores en todos los aspectos.

Ana en Rose.