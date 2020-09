Billy Chapman defiende los servicios privados del auditor de Japama

Servicios privados. Sin ningún rubor, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reconoció que quitó a Sergio Leyva Germán como director de Ingresos para contratar sus servicios profesionales particular para que hiciera la auditoría de la Japama con un pago mensual de 120 mil pesos, 50 mil pesos a otro y poco más de 17 mil pesos a otros tres. Es decir, poco más de 222 mil pesos al mes. La percepción es que cambiaron el estatus de Leyva Germán ante el escándalo de su pago mensual. Para contener las críticas ahora refuerza la postura de Blake Serrano de que Leyva Germán no es funcionario de la Japama. Sin embargo, su contratación es criticable así salga con esta justificación y diga que está satisfecho con el trabajo realizado por su exfuncionario que encontró “gravísimas irregularidades” en el mal manejo de 60 millones de pesos del 2019, el primero de su administración. Como la auditoría ya concluyó, sólo falta que Chapman le salga a los ahomenses con la reincorporación al gabinete de Leyva Germán. Es muy capaz.



De floreros. El caso demostró una vez más que los integrantes del Consejo de Administración de la paramunicipal están pintados. No saben lo que pasa, pero eso sí, algunos se tiran ciegamente a los brazos chapmistas. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Fernando Valenzuela, justificó el pago a Leyva Germán porque lo veía trabajar a altas horas de la noche, argumento que dio risa a muchos. Sin embargo, nunca supo en qué condiciones laborales estaba Leyva Germán, lo mismo pasó con el presidente de Canacintra, Héctor Ibarra. Y eso que el gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake, aseguró que el Consejo de Administración aprobó esa contratación. Ni la saben hacer.



Resbaladizo. El director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, se defendió ayer en una entrevista televisiva. Luego de mostrar por qué tiene a Conalep Sinaloa en los primeros lugares a nivel nacional, ante la insistencia y muy a su estilo, Angulo Castro respondió que “sería muy hipócrita” si negara sus aspiraciones de gobernar Ahome, que son de sobra conocidas. Muchos no vieron mal el posicionamiento y dicen que con esto le entró al taste con caballada fuerte.



Puro show. La muestra de que la administración chapmista sólo simuló actuar en el caso de los indígenas de San Miguel es que los dejó meterse al Centro Ceremonial para realizar la fiesta del Día de San Miguel pese a los riesgos de coronavirus. O sea, las dos clausuras que realizó para preservar la salud fueron puro show. Con todo esto, los que salieron victoriosos son los líderes alineados a la administración municipal porque se adjudican el logro a la rebelión que realizaron. Además, no se les va a tocar ni con el pétalo de alguna sanción por romper los sellos de la clausura. Así, dicen que el que andaba ayer como pavorreal es Bernardino Valenzuela, líder indígena de Bacorehuis.



Torpedeo. A los morenistas de El Fuerte les causó gracia que Antonio Cota confesara que quiere ser candidato de Morena a la alcaldía. Más tardó en confesar sus intenciones en el proceso electoral de 2021 que en recibir el golpeteo interno en Morena y del PRI. Algunos morenistas lo consideran arribista, convenenciero, que se acercó al partido para cosechar de inmediato después de haberlo hecho en el PAN y en el PRI, donde vio que no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Por el otro lado, la gente de la alcaldesa Nubia Ramos en el tricolor y en el Ayuntamiento empezaron a torpedear al exregidor por las cuentas no muy claras que dejó en unos cuantos meses que estuvo como alcalde.