Billy Chapman desatiende su responsabilidad por atender sus aspiraciones

Lo mismo. Más ocupado en tratar de ser candidato a diputado federal por Morena, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se desentiende de los asuntos inherentes a su responsabilidad institucional. Por ejemplo, estuvo ausente toda la semana para aparecer al final con el fin de acompañar al gobernador Quirino Ordaz Coppel en el acto de poner en marcha los trabajos de la carretera a San José de Ahome. ¿A qué se dedica? ¿Desquita el sueldo? Todo hace indicar que su prioridad es sortear los obstáculos que tiene para que lo acepten como candidato en Morena en donde muchos dan por hecho que le van a dar para atrás por la sentencia firme que tiene en su contra por violencia política en razón de género. Todo es cuestión de que alguien lo impugne en la Comisión de Elecciones de ese partido para saber si tiene sus derechos políticos a salvo. Ese es su tema no otro vinculado a la tarea de Gobierno.



Desatención. El caso más claro de que su prioridad es asegurar su futuro político, pero sin pedir licencia o renunciar para seguir cobrando, es que el tema del coronavirus pasó a segundo plano. Ni se diga otros. Pese al repunte de casos de covid-19, parece que ni se dio por enterado. Vino el secretario de Salud, Efrén Encinas, que alertó del problema a causa de las fiestas decembrinas. Hasta ayer, el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, anunció acciones para contener el repunte, entre ellas cerrar algunos espacios públicos y advertir sanciones a quienes incumplan con las medidas de prevención. Algunos dicen que están actuando tarde, pero ya se sabe el motivo. Y eso que Chapman dice que es la diferencia. Ni la burla perdona.



Se la regresaron. Al que parece que le salió el tiro por la culata fue al precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, al acusar de compras a sobreprecio al exalcalde de Culiacán y presidente estatal del PRI, Jesús Valdés; al exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas y al exalcalde de Mazatlán Fernando Pucheta. Para empezar la percepción, Torres empezó a hacer acusaciones para llamar la atención y subir sus bonos. El problema es que antes de ser precandidato de MC ni pío hizo, y más que Valdés le devolvió la pedrada en la frente. Le sacó que tiene cuentas que aclarar por 90 millones de pesos, y esas sí están señaladas en la Auditoría Superior de la Federación. Con eso tuvo. Ruelas negó los señalamientos y le hizo el vacío. No le hizo el “caldo gordo”. Y Pucheta ni siquiera lo peló.



En la semana. Nadie da una explicación del porqué no se publicó la convocatoria el pasado día 14 para elegir a los candidatos a las alcaldías del PRI, pero se habla que será a más tardar el 19 o 20 del presente mes que será dada a conocer. En el caso de Ahome, eso dio margen a los aspirantes a moverse para posicionarse aún más. Incluso, para que otros se “tiraran al agua”, como la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz, y la exdiputada local Fernanda Rivera. Sin embargo, dicen que ya es tarde porque la encuesta ya se realizó. En realidad, dentro y fuera del PRI no ha cambiado la percepción de que la candidatura quedará entre Álvaro Ruelas Echave o Bernardino Antelo Esper. Muchos consideran que no habrá sorpresas.



Presión. Como mero formulismo cayó el anuncio de Ariel Aguilar, presidente del PAN, de que va por la alcaldía de Ahome. Esto porque es público que su promoción en espectaculares va para allá. El detalle es que si no cede la candidatura común a un priista, la coalición que se hizo para las otras posiciones va a resultar en vano. Algunos interpretan el anuncio como una forma de presión para que el PRI defina al candidato y ya tomar una decisión firme. Con base en la decisión priista, él le para o le sigue.