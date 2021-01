Billy Chapman estuvo presente en acto de inicio de precampaña de Rubén Rocha

El prietito en el arroz. Con el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el acto de inicio de su precampaña por la gubernatura, el senador Rubén Rocha Moya restó en lugar de sumar entre los ahomenses, incluidos operadores y militantes de Morena. Ante ese efecto, los rochistas precisaron que la invitación a Chapman fue por “mera cortesía” más que otra cosa, lo que viene a sofocar el gusto del alcalde ahomense y sus bufones que pretenden dar la impresión de que tiene el aval de Rocha Moya para la candidatura a la diputación federal. Lo cierto es que con el aval o no del precandidato morenista a la gubernatura, Chapman va a ser impugnado por sus adversarios internos, entre ellos la síndica procuradora Angelina Valenzuela, con la sentencia firme en sus manos que tiene en su contra de violencia política en razón de género. La ruta correcta son las instancias internas del partido y luego, si se las hacen tablas, ante el INE.



Trueque. Algunos calculan que el senador Rocha no podrá negociar con la síndica procuradora Angelina Valenzuela para poner a salvo a Chapman como hay versiones que ocurre en el caso del alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez. Se habla que en el recién encuentro que tuvo el precandidato morenista a la gubernatura y Benítez se llegó al acuerdo de que este iría por la reelección, con lo que el alcalde marismeño dejaría por la paz su oposición a la decisión tomada en Morena por el camino a Palacio de Gobierno. Para limpiarle el camino, Rocha Moya le pediría a la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez, que retirara la denuncia de violencia política en razón de género, por lo que está sentenciado “El Químico” y lo que es un obstáculo para este. Dicen que con Valenzuela eso no va a pasar porque esta no le va a dar tregua a Chapman. ¿Será?



La receta. Como otros, la diputada local morenista Cecilia Covarrubias subió una foto a las redes sociales con Rocha Moya. La intención es levantar el ánimo de sus seguidores y apantallar a los demás de que tiene el aval del precandidato a la gubernatura en su aspiración a la alcaldía de Ahome. Nada más que alertado de la intencionalidad de unos y otros, Rocha señaló ayer a los aspirantes a que hay procesos internos en Morena que definen las candidaturas “y no una foto”. ¡Plop!



Acomodo. La posibilidad de que Morena y el PAS vayan con la candidatura común por la alcaldía de Ahome, alertó más a los priistas y panistas que ven la necesidad de amarrar esa figura legal entre ellos porque si van cada quien por su lado por la alcaldía están fritos. Por eso, se fortalece la versión de que los líderes estatales del PRI y PAN, Jesús Valdés y Juan Carlos Estrada, van por la candidatura común y es para un priista. Dicen que al líder panista ahomense Ariel Aguilar ya lo “acomodaron” con una diputación local.



Directo. El exsíndico de El Carrizo Francisco Vázquez dejó ayer con los “ojos cuadrados” a todos los presentes, entre ellos al presidente estatal del PRI, Jesús Valdés; los líderes en Ahome, Dulce María Ruiz y César Gerardo, y el senador Mario Zamora. En casa de Álvaro Vega, en el ejido Mochis, sostuvieron una reunión exsíndicos. De todos los discursos el que caló fue el de Vázquez, que les sostuvo que en la militancia hay unidad, pero quienes provocan el “despapaye” en el tricolor son los candidatos a la gubernatura, a las alcaldías y diputaciones. Les haya gustado o no, el popular “Choti” se llevó la reunión.



Trillado. Al viejo estilo, Maribel Vega sostuvo una reunión con la clase política priista para obtener su apoyo para la alcaldía de El Fuerte. Ese sería su destape, pero da la casualidad que muchos de los presentes son antivotos.