Billy Chapman, ¿hace campaña en ¡Choix!?

Es verdaderamente increíble que el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, esté haciendo campaña en ¡Choix!, cuando ni siquiera ha demostrado que puede gobernar su municipio en donde fue electo y ha sido una de las grandes decepciones.

El polémico Billy Chapman ha llegado hasta ignorar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, justificando que el domingo es para convivir con su familia, pero este fin de semana sí tuvo tiempo en su apretada agenda para asistir a Choix a entregar despensas.

Además de asistir con parte de su gabinete, el alcalde de Ahome recorrió diversas comunidades del municipio de Choix, en donde también llevó brigadas médicas y entregó 500 despensas con agua embotellada y artículos de limpieza.

En una evidente campaña fuera de su municipio, Chapman Moreno estuvo en actos de evidente proselitismo en las comunidades de Ranchito de Islas, Pueblo Nuevo, Nacimiento y Mezquite Caído.

El anfitrión Omar Gil Santini, alcalde de Choix, presentó a Chapman como un amigo del municipio. Durante los eventos se echaron flores entre los dos presidentes municipales. Al parecer tienen proyecto en común.

Sinaloa. En redes sociales, de la cuenta del gobernador del estado, se deslindó de las llamadas a altas horas de la noche o por la madrugada para realizar encuestas para medir el desempeño del DIF Sinaloa. Esto seguramente lo realizan grupos de personas que buscan sembrar dudas, aclaran.

“Hoy amanecí con dos mensajes en mi cuenta donde me dicen que les marcan temprano para hacerles una encuesta. Es triste que grupos de personas hagan eso para sembrar dudas sobre las intenciones de mi esposa. ¿Qué no es normal que Rosy trabaje por las familias?”, publica el mandatario en mensaje en Twitter.

Claramente este tipo de medias son de grupos que buscan afectar la buena imagen de una institución tan honorable como el DIF, y seguramente tiene asustados a varios el liderazgo y la popularidad de la señora Rosy Fuentes de Ordaz. Por cierto, ha puesto el ejemplo hasta de cómo se debe trabajar hasta al mismo gabinete del gobernador.

Deporte. El día de ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, en compañía del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el gerente de Japac, Jesús Higuera Laura, inauguraron una temporada más de una de las ligas beisbol de primera fuerza.

Un gran trabajo del presidente de la liga Jesús Scopeliltis y de Higuera Laura, que ha colocado a la liga de beisbol Japac como una de las mejores del país. De tal manera que tiene impacto deportivo en el municipio porque se ha convertido en semillero de talento.

Destacado. El exgobernador de Sinaloa Jesús Aguilar Padilla estuvo festejando su cumpleaños el día de ayer. Acostumbra estar en familia con sus seres queridos de manera muy privada y discreta. Desde aquí le enviamos una felicitación. Sabemos que ha estado haciendo una de las cosas que más disfruta: dar clases a jóvenes universitarios. Seguramente aprovecharán los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente la gran experiencia y conocimiento del exgobernador de Sinaloa. Debe ser un lujo tenerlo como maestro.

Memoria política. “La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer”: Mark Twain.