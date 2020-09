Billy Chapman interpreta la Ley a su antojo

De gira. El secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, estuvo ayer en la ciudad. En la Escuela Primaria Club de Leones de la colonia Texas, tuvo acercamiento con el personal, padres y los niños, y dicen que hizo una gira por algunas otras para conocer sus condiciones tras estar solas por la pandemia. Mejía López terminó su visita tras reunirse con Mechor Angulo Castro, director general del Conalep en Sinaloa. Los vieron muy animados.



A su antojo. Dicen que en lugar de lavarse la cara, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se la ensucia más al tratar de justificar la violación a la Ley de Gobierno Municipal en la designación de Pável Castro Félix para un periodo más como titular del Órgano Interno de Control. Para sacarle la vuelta al artículo 67: primero dijeron que no era una designación sino una ratificación, luego que era una designación que podía hacer Cabildo porque no había vacante, ya que a Castro Félix se le vence en noviembre, y así se la han llevado tras la lluvia de señalamientos en su contra. Como no convencen a nadie, ahora salió el alcalde Chapman con otra: que el primer párrafo del artículo 67 se aplica en el primer periodo, en el que el síndico procurador propone a Cabildo, pero el segundo párrafo del artículo ya no le aplica para el segundo periodo. Se habla que como esta nueva “interpretación” raya en lo infantil, no sorprendería que mañana salga con una nueva.



Expuesto. Lo que le repatea al alcalde Chapman es que el regidor pasista Fernando Arce le haya dado clases en la sesión de Cabildo. Claro, Arce exhibió en forma pedagógica que lo que pretendían hacer, y lo hicieron, era una “aberración”. Y pues al verse descubierto el alcalde se enoja porque se cree, junto con sus funcionarios, que son los que conocen al derecho y al revés la ley y poseen la verdad jurídica, por lo que nadie más puede poner en tela de duda sus decisiones. Eso mismo decía, así como su secretario Juan Fierro y sus asesores jurídicos Jonathan Gutiérrez y Moisés Cadena, luego de que confiscaron el relleno sanitario. Juraban y perjuraban que lo hicieron apegados a derecho. ¿Y cómo les fue? Tuvieron que regresarle el inmueble a PASA. Eso por decir un solo caso, pero hay otros como la joya de la corona: fueron sentenciados por violencia política. También decían que no obstruían la función de la síndica Angelina Valenzuela. Creen que le ven la cara a los ahomenses.



Reclamos. Los dirigentes de la CTM en el norte de Sinaloa no están muy contentos con la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz. Le reprochan que en público critica al alcalde Chapman, pero en las decisiones que se toman en Cabildo lo respalda. Dicen que Nicolás García, líder cetemista, les va a cobrar la que les hicieron en el proceso de cambio de la empresa recolectora de la basura. En el paquete también va Chapman, con el que se aliaron. Todo indica que esto último no solo va a tener su costo en la sociedad sino también en el interior del tricolor.



Reflectores. Como sabe que el PT, Morena y el PRI están perdiendo puntos por apoyar las “aberraciones” que realiza el alcalde Chapman, el presidente del PAN, Ariel Aguilar, le atiza a la olla. No le deja pasar una a Chapman, a quien no solo acusa mediáticamente sino que lo denuncia formalmente. Hace ruido para mandar el mensaje de que es una real oposición, no simulada. Dicen que su tirada sí es que se hagan bien las cosas, pero el fondo es buscar los reflectores para posicionarse personalmente y a su partido de cara al 2021. No es el único: el regidor pasista Fernando Arce anda en lo mismo. Si no es ahora, cuándo, pues.