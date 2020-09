Billy Chapman lo que busca es protección

Oportunismo. Dicen que al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, le salió lo convenenciero y oportunista al acudir a la reunión que tuvo el aspirante oficial a la presidencia nacional de Morena, Mario Delgado, con los “machuchones sinaloenses” de ese partido. Una vez más quedan claros sus principios porque grita a los cuatro vientos que no pertenece a Morena ni al Partido del Trabajo ni a ningún otro partido político. Incluso, Lucio Antonio Tarín, líder de uno de los grupos de Morena en Ahome, señaló que Chapman estuvo como colado en la reunión y le hicieron el fuchi los otros morenistas que asistieron al encuentro porque ya conocen la actitud que tomó en referencia al partido y sus militantes cuando ganó las elecciones. Muchos coinciden que Chapman lo que quiere es que si Delgado gana la dirigencia de Morena lo siga protegiendo, como ya lo ha hecho junto con algunos que estaban en la reunión, como el senador Rubén Rocha que, se asegura, da línea a la diputada local Graciela Domínguez para rechazar el juicio político en su contra pese a que hay algunos morenistas que les juegan las contras.



A someter. Dicen que el compromiso es tanto que a los diputados morenistas que pugnaban por el juicio político contra el alcalde Chapman los sometieron, como a Juan Ramón Torres Navarro. Se habla que cuando estaba la solicitud de juicio político se reunieron los morenistas, entre ellos Horacio Lora, Graciela Domínguez, Flora Emilia Guerra, entre otros, para reconvenirlos de que ya no le movieran al asunto. El legislador ahomense Torres Navarro les contestó que cuando le reclamaran a él en el municipio les iba a decir que eso se lo echaran en cara a Lora e incluso la diputada Guerra le alzó la voz a Torres Navarro por lo que pretendía hacer. Ahora se entiende que lo de Torres Navarro es pura finta de llevar a juicio político a Chapman porque no sale de anunciarlo. De ahí no pasa.



Impresentable. El que también mostró el sentimiento de irritación de los morenistas de Ahome por la asistencia de Chapman a la reunión con Delgado fue Antonio Menéndez de Llano, quien aspira a la candidatura de Morena a la alcaldía. Él sentencia que Chapman no pertenece a Morena, partido al que le está haciendo mucho daño por su forma de gobernar. Aunque los morenistas ya lo conocen que es capaz de todo, no dejan de sorprenderles la desfachatez del alcalde, que en realidad le hace más mal a Delgado que bien en sus aspiraciones, al igual o peor que algunos de los presentes en la reunión que son impresentables.



Opción. ¿Con el quemón que se están dando los líderes del PT, Morena y el PRI, le convendrá al líder síndical Domingo “Mingo” Vázquez salir postulado como candidato a la alcaldía de uno de estos partidos? Esta es la respuesta del millón de pesos. Algunos señalan que no porque el respaldo de base social se les está esfumando a estos partidos por darle el apoyo al alcalde Chapman. El detalle es ver cómo llega a las boletas electorales, aunque unos ya se están fijando por la vía independiente o por Movimiento Ciudadano en alianza con el PAN y PAS.



A grillar. El líder indígena Librado Bacasegua ubica la embestida en su contra en la “cuerda” que le dio la diputada federal Tatiana Clouthier al que considera exgobernador tradicional de Ohuira Felipe Montaño. Bacasegua acusa a Clouthier de solo venir a Ahome a causar división entre los indígenas porque no trae ningún beneficio. Eso es lo que vino a hacer en su pasada visita acompañada del legislador Iván Ayala Bobadilla: a grillar. Lo dicho por Montaño de que lo desconoce lo tiene sin cuidado porque si para esas van, él también lo desconoce como gobernador tradicional y reconoce a Teodoro Castañeda.