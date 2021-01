Billy Chapman no deja la alcaldía a pesar de que ya se registró para la diputación

Conveniencia. Si el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ya se registró como precandidato a la diputación federal por Morena, ¿por qué no se separa del cargo? Muchos coinciden en que más allá de la ley, Chapman no pide licencia o renuncia porque carece de ética y moral política. Es claro que quiere utilizar el poder institucional para influir en la decisión interna de Morena, en donde la tiene difícil en virtud de que está sentenciado por violencia política en razón de género. Si se atiene estrictamente a las condiciones internas, a lo que marca el proceso, Chapman no llega ni a la esquina en su sueño guajiro, salvo que su “padrino”, el coordinador de los diputados federales Ignacio “Nacho” Mier, se imponga con el riesgo de irse al pleito interno y luego externo al grado de que se podrían quedar sin candidato.



Alterado. El ambiente en contra que generó su anuncio de ir por la candidatura a la diputación federal trae irritado al alcalde Chapman. Lo que pasa es que la intención de los detractores internos, como la síndica procuradora Angelina Valenzuela; Lucio Antonio Tarín, también precandidato, entre otros, y de la mayoría de los ahomenses es que sí se vaya, pero para su casa porque ya demostró su doble cara, su falta de resultados. Lo vulnerable de su ánimo por la reacción en contra se reflejó cuando los reporteros quisieron entrevistarlo, a lo que se negó. Pero eso sí, les salió con que díganle a los regidores que no voy a llegar, y es que estaba sobre el tiempo de la reunión de Cabildo. Como siempre, Chapman tirando para el monte.



Los moños. Dicen que el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, está convencido de que lo mejor es ir en candidaturas comunes para las alcaldías, entre ellas la de Ahome. Eso para no perder terreno en lo que ya ha ganado en la coalición con el PRI y PRD. Incluso, se habla que está a favor de que la candidatura a la alcaldía de Ahome sea para un priista y para calmar los ánimos del presidente del blanquiazul, Ariel Aguilar, ya este tiene asegurada una de las candidaturas a la diputación local de las dos que les tocan. Sin embargo, algunos señalan que Aguilar le tiene puesta la mirada a la diputación federal. O sea, la coyuntura le da al líder panista en el municipio para ponerse los moños. Cuando menos ya tiene algo amarrado.



Cuestionado. El mundo se le vino encima al presidente de la Canirac, Alejandro Félix, tras haber manifestado su apoyo para la alcaldía de Ahome al director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, Bernardino Antelo Esper. Propio del jaloneo normal en la definición de las candidaturas en este proceso electoral, Félix fue fustigado por otros líderes de la organización de restauranteros que vieron mal que hiciera un pronunciamiento en tal sentido. Y es que eso lo prohíben los estatutos de la Canirac. Es apolítica. Para salir al paso, Félix precisó que lo hizo a título personal, no como organización. No solo eso, también lo señalan como un líder sin credibilidad, voluble. Lo que pasa es que una semana antes se había pronunciado a favor de Jorge López Valencia, presidente de la Coparmex. Así, como dice una cosa dice otra. Se habla que esta se la pasaron por “solidaridad gremial”, pero dos ya no.



Decisión. Caliente se puso el ambiente en el Partido Sinaloense tras correr la versión de que en ocho días se podría decidir si de entre uno de sus operadores queda la candidatura a la alcaldía en base a una encuesta o es alguna personalidad externa, como la del líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez. La decisión está por tomarla el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que lo que quiere es un candidato que le jale votos y no protagonismos. Los delegados solo van a acatar la línea.

============COMILLA HARD (113023753)============

¿Por qué si el alcalde Chapman ya se registró como precandidato de Morena a la diputación federal, no se separa del cargo?