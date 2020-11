Billy Chapman podría toparse con pared en su intención de vender terreno del ingenio

La venta. La posibilidad que abrió el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de vender el terreno con el que le pagó el Ingenio Los Mochis el impuesto predial urbano parece que va a topar con pared en el Cabildo. Lo anterior porque dijeron los regidores, incluidos los petistas, que no lo van a acompañar en ese proyecto si lo presenta. La razón es obvia: por los motivos que hayan sido, el aprobarle la modificación del contrato de la basura para apoyar a OP Ecología y sumarse a la ratificación de Pável Castro como titular del Órgano Interno de Control, los colocó en una posición incómoda entre los ahomenses, así como a sus respectivos partidos. Una tercera sería el acabose. Ya se habla que la decisión no va a hacer fácil. Ya hay versiones de que el alcalde Chapman los podría poner contra la espada y la pared para sacarle raja política al caso. Va a proponer la venta con el pretexto de tener recursos para resolver algunos de los problemas. Si no se lo aprueban, él ya tendrá una justificación para lavarse las manos de no poder resolver las demandas ciudadanas. Al cabo no le gusta hacerse la víctima.



Regateo. Tanto que se jactan de estar de lado de los trabajadores, pero a la hora de demostrarlo quedan en evidencia de que eso es en el puro discurso. El aumento del 5 por ciento al salario a los trabajadores de la comuna es una prueba de ello, lo que metió en aprietos a Ramón Palafox, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ahome. Los sindicalizados están que echan chispas en su contra porque, dicen, la aceptación de esa alza lo traducen en que se arrodilló ante Chapman y su tesorera Ana Ayala Leyva. Palafox quedó mal. Eso mismo pasa con Chapman porque los ahomenses se dan cuenta que mientras que a sus funcionarios consentidos les aumenta el sueldo en forma exagerada, a los trabajadores les regatea el incremento al salario, que en algunos casos está por los suelos.



Para ripley. Como si no tuviera nada que hacer, Luis Rosario Heredia Ruiz se hace pasar como rector de la Universidad Autónoma Indígena de México. Para eso, constituyó una Junta Ejecutiva con cuatro indígenas y un maestro de la institución que tuvieron a bien nombrarlo rector. Si eso quedara como mera anécdota, no pasaría de ahí, pero Heredia Ruiz se lo tomó muy en serio. Hasta anduvo en los bancos para que les dieran las claves de las cuentas bancarias. Además, sorprendió a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública federal. Ante eso, la rectora de la UAIM, María Guadalupe Ibarra Ceceña, anunció que lo va a demandar penalmente por usurpación de funciones y falsificación de documentos. Increíble lo que pasa en la UAIM.



De a peso. El golpeteo entre los contendientes por el control de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo se agudizó después de los registros. Si antes de esto ya Luis Alonso Ruiz y su gente traían un habladero de Víctor García y los suyos, ahora que presentó su intención ante la Sedar es peor. Algunos dicen que es el síntoma del desespero porque García está afianzando su aspiración con los delegados. Eso sí, la gente del cenecista no se deja y devuelve las pedradas a Ruiz y sus partidarios, de extracción morenista. Se antoja que los señalamientos y acusaciones de unos contra otros van a arreciar en la medida que se acerque el 27 de noviembre, día de la elección.



Volado. Dicen que el regidor de El Fuerte Carlos Caraveo se comporta ya como candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía. Nada más que los fortenses no le compran su discurso de defensa del pueblo cuando, dicen, ha sido comparsa de todos los excesos de la administración de la alcaldesa Nubia Ramos. Incluso, ya conocen su paso por la tesorería en una de las peores administraciones.